Η Μαρία Σάκκαρη απέχει μία νίκη από τον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open και το Σάββατο (18/7) αντιμετωπίζει την Αλίνα Κορνέεβα.

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο ελληνικό κοινό! Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-3 της Αλίσια Παρκς στον προημιτελικό και προκρίθηκε στην τελική 4αδα του Vanda Pharmaceuticals Athens Open.

Η Νο.4 του ταμπλό θ' αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα το απόγευμα του Σαββάτου (18/7) με το πρώτο σερβίς να αναμένεται στις 19:30.

Η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στα προημιτελικά επικράτησε της Τερέζα Βαλεντόβα με 7-5, 6-3 για να βρεθεί στην ημιτελική φάση του αθηναϊκού τουρνουά που λαμβάνει χώρα στο Stadion Sports Center.