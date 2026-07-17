Σάκκαρη: Η ώρα και η αντίπαλός της στον ημιτελικό του Athens Open
Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο ελληνικό κοινό! Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-3 της Αλίσια Παρκς στον προημιτελικό και προκρίθηκε στην τελική 4αδα του Vanda Pharmaceuticals Athens Open.
Η Νο.4 του ταμπλό θ' αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα το απόγευμα του Σαββάτου (18/7) με το πρώτο σερβίς να αναμένεται στις 19:30.
Η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στα προημιτελικά επικράτησε της Τερέζα Βαλεντόβα με 7-5, 6-3 για να βρεθεί στην ημιτελική φάση του αθηναϊκού τουρνουά που λαμβάνει χώρα στο Stadion Sports Center.
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