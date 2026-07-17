Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuiticals Athens Open, επικρατώντας με 6-4, 6-3 της Αλίσια Παρκς στον προημιτελικό της διοργάνωσης.

Σε ακόμη ένα ματς στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open η Μαρία Σάκκαρη ήταν εκπληκτική! Η Ελληνίδα τενίστρια χωρίς να χάσει σετ κυριάρχησε της Αλίσια Παρκς με 6-4, 6-3 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του θεσμού.

Η 30χρονη τενίστρια πήρε την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αμερικανίδα, κόντρα στην οποία μέχρι σήμερα είχε μόνο ήττες. Από τη μεριά της Ελληνίδας η απόδοσή της ήταν εξαιρετική, βάζοντας δύσκολα στην αντίπαλό της η οποία δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον πολύ καλό ρυθμό της.

Στη... μάχη τον break η Ελληνίδα βγήκε νικήτρια

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Αλίσια Παρκς να σερβίρει. Η Αμερικανίδα πήρε το πρώτο game με τη Μαρία Σάκκαρη να ακολουθεί κρατώντας το σερβίς της (1-1). Στη συνέχεια, η Ελληνίδα κατάφερε να κάνει break, ωστόσο η Αμερικανίδα το πήρε αμέσως πίσω (2-2). Βέβαια, τα breaks δεν σταμάτησαν εκεί με τη Σάκκαρη να πραγματοποιεί ακόμη ένα και να παίρνει κεφάλι στο σκορ (3-2).

Μάλιστα, πολύ γρήγορα ήρθε το hold για την 30χρονη τενίστρια (4-2), το οποίο της έδωσε σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Η Μαρία Σάκκαρη δεν απειλήθηκε έως το τέλος του πρώτου σετ και με σκορ 6-4 πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Με ένα γρήγορο break έβαλε... πλώρη για τον ημιτελικό

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε όπως το πρώτο! Οι δύο τενίστριες πήραν από ένα game και στο τρίτο game η Μαρία Σάκκαρη έκανε break στο σερβίς της αντιπάλου της (2-1). Από την πλευρά της η Ελληνίδα διατήρησε σε εξαιρετικό επίπεδο τα service games της, παίρνοντας ξανά απόσταση δύο games (3-1).

Η ίδια δεν απειλήθηκε καθόλου από την αντίπαλό της, καταφέρνοντας έτσι να φτάσει στην κατάκτηση σετ με 6-3 και να πανηγυρίσει με το ελληνικό κοινό την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Εκεί η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα.