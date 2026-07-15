Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγώνα της Σάκκαρη στο Αthens Open

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε από τις εξέδρες του Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ τη Μαρία Σάκκαρη να προκρίνεται στα προημιτελικά του Athens Open.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στις εξέδρες του Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με τη Βρετανίδα, Χάριετ Νταρτ για τον 2ο γύρο του Athens Open.

O Κυριάκος Μητσοτάκης είδε τη Σάκκαρη να παίρνει την πρόκριση με 2-0 για την προημιτελικά φάση του WTA 250. bΔίπλα στον πρωθυπουργό ήταν και ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς. Το «παρών» στο κεντρικό κορτ έδωσε και ο Γιώργος Καραγκούνης, που παρακολούθησε το παιχνίδι με την Αγγελική Κανελλοπούλου.