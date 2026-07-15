Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγώνα της Σάκκαρη στο Αthens Open
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στις εξέδρες του Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με τη Βρετανίδα, Χάριετ Νταρτ για τον 2ο γύρο του Athens Open.
O Κυριάκος Μητσοτάκης είδε τη Σάκκαρη να παίρνει την πρόκριση με 2-0 για την προημιτελικά φάση του WTA 250. bΔίπλα στον πρωθυπουργό ήταν και ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς. Το «παρών» στο κεντρικό κορτ έδωσε και ο Γιώργος Καραγκούνης, που παρακολούθησε το παιχνίδι με την Αγγελική Κανελλοπούλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.