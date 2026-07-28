Τιτραουί - Ολυμπιακός: Στα 8 εκατ. ευρώ η νέα πρόταση στη Σαρλερουά

Τιτραουί - Ολυμπιακός: Στα 8 εκατ. ευρώ η νέα πρόταση στη Σαρλερουά

Νότης Χάλαρης
Τιτραουί - Ολυμπιακός: Στα 8 εκατ. ευρώ η νέα πρόταση στη Σαρλερουά

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο Βέλγιο αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την πρόταση του στα 8 εκατ. ευρώ προς τη Σαρλερουά για τον Γιασίν Τιτραουί και η υπόθεση οδεύει προς happy end.

Ο Γιασίν Τιτραουί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο προσκήνιο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής για τον Ολυμπιακό και όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, οι Πειραιώτες θα κάνουν νέα πρόταση μετά το «όχι» των Βέλγων στα 7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το «sudinfo», οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν νέα κρούση προς τη Σαρλερουά ύψους 8 εκατ. ευρώ συν μπόνους, πλησιάζοντας αρκετά τις απαιτήσεις του κλαμπ που είναι στα 10 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το deal μοιάζει να είναι αρκετά πιθανό και πως η υπόθεση θα καταλήξει σε happy end ώστε ο Αλγερινός χαφ να πιάσει... λιμάνι.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα