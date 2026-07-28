Στο Βέλγιο αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την πρόταση του στα 8 εκατ. ευρώ προς τη Σαρλερουά για τον Γιασίν Τιτραουί και η υπόθεση οδεύει προς happy end.

Ο Γιασίν Τιτραουί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο προσκήνιο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής για τον Ολυμπιακό και όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, οι Πειραιώτες θα κάνουν νέα πρόταση μετά το «όχι» των Βέλγων στα 7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το «sudinfo», οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν νέα κρούση προς τη Σαρλερουά ύψους 8 εκατ. ευρώ συν μπόνους, πλησιάζοντας αρκετά τις απαιτήσεις του κλαμπ που είναι στα 10 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το deal μοιάζει να είναι αρκετά πιθανό και πως η υπόθεση θα καταλήξει σε happy end ώστε ο Αλγερινός χαφ να πιάσει... λιμάνι.