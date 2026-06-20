Ένα ακόμη τουρνουά προσέθεσε η Μαρία Σάκκαρη πριν τη συμμετοχή της στο Wimbledon.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν απέδωσε όπως θα ήθελε στα τουρνουά με γρασίδι, όπου έλαβε μέρος, με αποτέλεσμα να προσθέτει ακόμη ένα πριν τη συμμετοχή της στο Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί στο ταμπλό του τουρνουά στο Ίστμπουρν.

Ο θεσμός είναι προγραμματισμένος από τις 20 έως τις 27 Ιουνίου, με το κυρίως ταμπλό να ξεκινά τη Δευτέρα (22/6). Αυτό θα είναι το τρίτο σερί για την Νο.41 του κόσμου, η οποία είναι στο Νο.6 του ταμπλό στο 250άρι τουρνουά.

Στην κορυφή του ταμπλό είναι η Τζασμίν Παολίνι, ενώ στο δεύτερο είναι η Μάντισον Κις. Seeded τενίστριες είναι οι Γελένα Οσταπένκο, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, Ζακλίν Κριστιάν, Τζάνις Τσιέν και ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ. Η Σάκκαρη στο τουρνουά του Ίστμπουρν μετράει μία νίκη σε τέσσερα ματς.