Αφίξεων συνέχεια για τον ΠΑΟΚ: Έφτασε και ο Γκρέι (vid)

Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας τις αφίξεις για τη σεζόν 2026-2027.

Η προετοιμασία του «Δικέφαλου του Βορρά» ξεκινάει την προσεχή Τετάρτη (12/8), με τις αφίξεις να έχουν ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες (Ταϊρί, Μουρ) και να συνεχίζονται σήμερα, αρχικά με τον ΡεϊΚουάν Γκρέι, ενώ ακολουθούν αργότερα Μήτρου-Λονγκ, Αλεξάντερ και Χάτζινς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», τις επόμενες ημέρες θα περάσει και αυτός από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις και θα τεθεί στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι με την έναρξη της προετοιμασίας.

Δείτε το video του Gazzetta από την άφιξη του: