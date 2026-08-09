Αφίξεων συνέχεια για τον ΠΑΟΚ: Έφτασε και ο Γκρέι (vid)
Η προετοιμασία του «Δικέφαλου του Βορρά» ξεκινάει την προσεχή Τετάρτη (12/8), με τις αφίξεις να έχουν ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες (Ταϊρί, Μουρ) και να συνεχίζονται σήμερα, αρχικά με τον ΡεϊΚουάν Γκρέι, ενώ ακολουθούν αργότερα Μήτρου-Λονγκ, Αλεξάντερ και Χάτζινς.
Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», τις επόμενες ημέρες θα περάσει και αυτός από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις και θα τεθεί στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι με την έναρξη της προετοιμασίας.
Δείτε το video του Gazzetta από την άφιξη του:
🤝 Η άφιξη του Γκρέι στην Θεσσαλονίκη.#paokbc pic.twitter.com/kbMenOIzgR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 9, 2026
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