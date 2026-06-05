Η συμμετοχή της Σερένα Γουίλιαμς ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές του τουρνουά στο Βερολίνο, με την ίδια να έχει πάρει... ζεστά την επιστροφή της στα court.

Η Σερένα Γουίλιαμς είναι έτοιμη να επανέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο τένις, έχοντας δρομολογήσει το ντεμπούτο της στο Queen's του Λονδίνου. Η μία συμμετοχή έφερε την άλλη, μιας και ανακοινώθηκε πως η Αμερικανίδα θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Βερολίνου.

Η πρώην Νο.1 του κόσμου κα κάτοχος 23 Grand Slam τίτλων θα λάβει μέρος στο ταμπλό του διπλού με την παρτενέρ της να μην είναι γνωστή ακόμα. Το γερμανικό τουρνουά είναι προγραμματισμένο από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου.

Οι δηλώσεις της Σερένα Γουίλιαμς

«Κάθε τουρνουά που προσθέτω αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά μου είναι ξεχωριστό και το Βερολίνο δεν αποτελεί εξαίρεση. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους Γερμανούς φιλάθλους και να συνεχίσω να χτίζω ρυθμό και δυναμική κατά τη διάρκεια της σεζόν στο γρασίδι»