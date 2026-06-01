H Σερένα Γουίλιαμς έπειτα από τέσσερα χρόνια επιστρέφει στα κορτ!

Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει κι επίσημα στα κορτ, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση. Τρεις περίπου μήνες πριν γίνει 45 ετών, η Αμερικανίδα των 23 τίτλων σε Grand Slam, θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Queen's στο Λονδίνο, λίγες ημέρες πριν από το Wimbledon.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές η Σερένα Γουίλιαμς θα αγωνιστεί στο διπλό του HSBC Championships, από τις 8 έως τις 14 Ιουνίου. Δεν σημειώνεται με ποια θα αγωνιστεί ως συμπαίκτρια, αλλά σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει θα είναι η 19χρονη Βικτόρια Εμποκό από τον Καναδά.

«Το Queen's Club είναι το τέλειο μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο. Το γρασίδι μου έδωσε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας μου και είμαι ενθουσιασμένη που θα επιστρέψω σε ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Σερένα Γουίλιαμς.

Συνολικά στην καριέρα της έχει κατακτήσει 73 τίτλους, με ρεκόρ 858 νίκες-156 ήττες και τα χρηματικά έπαθλα μόνο από τα τουρνουά πλησιάζουν στα 95 εκατομμύρια δολάρια.

O τελευταίος της επίσημος αγώνας ήταν στο US Open του 2022, όταν αποκλείστηκε στον 4ο γύρο από την Άιλα Τομλιάνοβιτς.

