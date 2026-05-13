H Σφιόντεκ με εντυπωσιακό τρόπο στα ημιτελικά στη Ρώμη

Η Ίγκα Σφιόντεκ λίγες εβδομάδες πριν από το Roland Garros, μοιάζει να επανέρχεται σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, καθώς με εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-1, 6-2 παίρνοντας την πρόκριση στο WTA 1000 της Ρώμης.

Η 29χρονη παίκτρια από την Πολωνία, σε μια κακή περίοδο στο πρώτο τετράμηνο του 2026, έφθασε στον πρώτο ημιτελικό της στο tour για τη φετινή χρονιά.

Χωρίς να απειληθεί το σερβίς της, η Σφιόντεκ σημείωσε από δύο break σε κάθε σετ και νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα σε 67 λεπτά κι εξασφάλισε την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου θα συναντήσει τη νικήτρια του τελευταίου προημιτελικού ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτόλινα και την Έλενα Ριμπάκινα.

Don't call it a comeback, I’ve been here for years 🫳🎤@iga_swiatek clinches her first top 10 win and first semifinal of the year in extraordinary fashion!#IBI26 | @WTA pic.twitter.com/BKZvyLlncM May 13, 2026

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών στη Ρώμη συνθέτουν η Κόκο Γκοφ και η Σοράνα Κιρστέα. Η 36χρονη Κιρστεά συνέχισε την υπέροχη πορεία της στα κορτ του Foro Italico αποκλείοντας και τη Γιέλενα Οσταπένκο με 6-1, 7-6(0). Με τη σειρά της η Γκοφ νίκησε στο μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών τη Μίρα Αντρέεβα με 4-6, 6-2, 6-4.