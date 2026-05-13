Η viral φάρσα του Italian Open στον Τσιτσιπά με το «ρωμαϊκό βάζο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαζί με άλλους αστέρες που συμμετείχαν στο Italian Open, έπεσαν... θύματα φάρσας από τη διοργανώτρια αρχή.

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς να «χαιρέτησε» νωρίς το Italian Open, καθώς ηττήθηκε από τον Τόμας Μάχατς με 2-0 στα σετ κι αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο, όμως η παρουσία του Έλληνα αθλητή στο Masters της Ρώμης έμεινε... ανεξίτηλη.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από την έναρξη του τουρνουά, οι διοργανωτές έστησαν μια φάρσα σε αρκετούς αστέρες της διοργάνωσης, με κρυφή κάμερα που αφορούσε ένα ψεύτικο βάζο από τερακότα που υποτίθεται ότι χρονολογείται από τον 3ο αιώνα π.Χ, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Στο viral πλέον βίντεο με τίτλο «Ο Έλληνας και το Ρωμαϊκό Βάζο», ο δικός μας Στέφανος Τσιτσιπάς πλησιάζει το βάζο, το παρατηρεί από κοντά και «τρέμει» από το φόβο του τη στιγμή που το βάζο πέφτει στο πάτωμα και σπάει.

Ο διεθνής τενίστας αρχικά φαίνεται να πιστεύει ότι προκάλεσε εκείνος το ατύχημα, με την σοκαρισμένη και αμήχανη αντίδρασή του, προτού αντιληφθεί πως όλο αυτό ήταν μία καλοστημένη φάρσα, να προκαλεί εκτεταμένα σχόλια και γέλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέρα από τον Στέφανο και οι Λορέντζο Μουζέτι Ίγκα Σβιάτεκ και Αρίνα Σαμπαλένκα, οι οποίοι έπεσαν «θύματα» αυτής της φάρσας φάνηκαν εντελώς σοκαρισμένοι τη στιγμή του περιστατικού, ενώ η Κέιτι Μπούλτερ έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά πιάνοντας το βάζο την τελευταία στιγμή. Από την άλλη, οι Ματέο Μπερετίνι και Τόμι Πολ φάνηκαν να έχουν καταλάβει από την αρχή ότι επρόκειτο για φάρσα και δεν αντέδρασαν καθόλου, διατηρώντας τη ψυχραιμία τους.