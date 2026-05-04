Λίγο πριν αναχωρήσει για το τουρνουά της Ρώμης, η Μαρία Σάκκαρη εντοπίστηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Η ίδια πριν τις υποχρεώσεις της στον ιταλικό θεσμό μίλησε για την προσωπική της ζωή, τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και φυσικά για τον γάμο τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Ant1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό». Αποκάλυψε πως είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη με τον σύντροφό της, λέγοντας παράλληλα πως ο σχεδιασμός του γάμου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως δεν έχει βρει ακόμα το νυφικό, αλλά υπάρχει χρόνος ακόμη.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη

«Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου αλλά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα, δεν έχω βρει νυφικό ακόμα. Έχουμε καιρό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ»