Τις πιθανές αντιπάλους της και το μονοπάτι στο τουρνουά της Ρώμης έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, μετά την κλήρωση που έγινε το πρωί της Δευτέρας (4/5).

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στη Ρώμη για το καθιερωμένο τουρνουά της πόλης, πριν το Roland Garros. Η Ελληνίδα βρισκόταν στην κλήρωση και έμαθε τις πιθανές αντιπάλους της, καθώς και το μονοπάτι έως το τέλος.

Παρά το γεγονός, ότι η κληρωτίδα ήταν αρκετά φιλική όσον αφορά την πρεμιέρα της Σάκκαρη, στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν αρκετά δύσκολα. Πιο συγκεκριμένα, η 30χρονη τενίστρια στο πρώτο της ματς θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία τενίστρια που θα έρθει από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Εφόσον νικήσει και περάσει στον δεύτερο γύρο, η Ελληνίδα θα πέσει πάνω στην Νο.2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα. Η νικήτρια στη μεταξύ του αναμέτρηση ενδέχεται ν' αντιμετωπίσει την Σινγού Γουάνγκ ενώ στον τέταρτο γύρο οι επικρατέστερες αντίπαλοι είναι είτε η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, είτε η Μάρτα Κόστιουκ.

Επικεφαλής στο ταμπλό του τουρνουά της Ρώμης είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα. Από την πλευρά της Νο.1 τενίστριας στον κόσμο βρίσκονται οι Κόκο Γκοφ, Μίρα Αντρέεβα και Αμάντα Ανισιμόβα.