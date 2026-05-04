Σάκκαρη: Πρεμιέρα με qualifier και μετά Ριμπάκινα
Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στη Ρώμη για το καθιερωμένο τουρνουά της πόλης, πριν το Roland Garros. Η Ελληνίδα βρισκόταν στην κλήρωση και έμαθε τις πιθανές αντιπάλους της, καθώς και το μονοπάτι έως το τέλος.
Παρά το γεγονός, ότι η κληρωτίδα ήταν αρκετά φιλική όσον αφορά την πρεμιέρα της Σάκκαρη, στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν αρκετά δύσκολα. Πιο συγκεκριμένα, η 30χρονη τενίστρια στο πρώτο της ματς θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία τενίστρια που θα έρθει από τα προκριματικά της διοργάνωσης.
Εφόσον νικήσει και περάσει στον δεύτερο γύρο, η Ελληνίδα θα πέσει πάνω στην Νο.2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα. Η νικήτρια στη μεταξύ του αναμέτρηση ενδέχεται ν' αντιμετωπίσει την Σινγού Γουάνγκ ενώ στον τέταρτο γύρο οι επικρατέστερες αντίπαλοι είναι είτε η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, είτε η Μάρτα Κόστιουκ.
Επικεφαλής στο ταμπλό του τουρνουά της Ρώμης είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα. Από την πλευρά της Νο.1 τενίστριας στον κόσμο βρίσκονται οι Κόκο Γκοφ, Μίρα Αντρέεβα και Αμάντα Ανισιμόβα.
🚨 OFFICIEL ! LE TABLEAU DU WTA 1000 DE ROME 🇮🇹
Partie haute : Sabalenka, Anisimova, Gauff, Andreeva
Partie basse : Rybakina, Swiatek, Pegula, Svitolina
Qui succèdera à Jasmine Paolini ?
