Η Νο1 του κόσμου στο τένις, Αρίνα Σαμπαλένκα, «άνοιξε» την καρδιά της για την απώλεια του πατέρα της, τους φόβους της και το τι θα έκανε αν δεν ήταν τενίστρια.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν κυριαρχεί μόνο στα court, αλλά κερδίζει εντυπώσεις και εκτός αυτών, με την παρουσία της στο εξώφυλλο του Esquire να τραβά τα βλέμματα.

Πίσω από την εκρηκτική της εικόνα, όμως, υπάρχει μια βαθιά ανθρώπινη πλευρά. Η κορυφαία τενίστρια μίλησε για την απώλεια του πατέρα της το 2019, αλλά και για τους φόβους που τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας πώς το τένις έγινε η διέξοδός της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει περάσει, τόσο σε προσωπικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και στη σχέση της με τον Έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη, που της έμαθε τη σημασία της ισορροπίας στη ζωή.

Οι δηλώσεις της Αρίνα Σαμπαλένκα

«Στο γήπεδο είμαι επιθετική και συναισθηματική, γιατί αυτό χρειάζομαι για να παίξω το καλύτερο τένις μου. Εκτός, είμαι ένας άλλος άνθρωπος»

Για το επάγγελμα που θα ακολουθούσε, εάν δεν ήταν τενίστρια:

«Μποξ ή ίσως μοντελινγκ. Ίσως και plus size μοντέλο. Θα ήμουν καλή».

Για τον μεγαλύτερό της φόβο:

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να χάσω κάποιον κοντινό μου.

Όταν περνάς μια απώλεια, είναι σημαντικό να συνεχίζεις τη δουλειά σου και να κρατάς τον εαυτό σου απασχολημένο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πενθήσεις, να κλάψεις, να ζήσεις τα συναισθήματα».

Για την απώλεια του πατέρα της:

«Πιστεύω στον Θεό και στην ενέργεια. Μετά τον θάνατό του άρχισα να πηγαίνω πιο συχνά στην εκκλησία».