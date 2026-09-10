Η Τσέλσι επικράτησε της Λιντς με 6-3, κάνοντας ανατροπή και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του League Cup σε ματσάρα με 9 γκολ!

Με το επιβλητικό 6-3 η Τσέλσι επικράτησε της Λιντς, κάνοντας σπουδαία ανατροπή και πανηγύρισε την πρόκριση για την επόμενη φάση του EFL Cup. Σπουδαίο ματς από τον Μόργκαν Ρότζερς, ο οποίος μοίρασε τέσσερις ασίστ, καθώς και από τον Κόουλ Πάλμερ και τον Ντάνι Γουέλμπεκ που σκόραραν αμφότεροι δύο φορές!

Η ομάδα του Τσάβι Αλόνσο παρότι έμεινε πίσω στο σκορ με 0-2, κατάφερε να αντιδράσει και να πανηγυρίσει στο τέλος τη νίκη και την πρόκριση!

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και με τον Μουχαρέμοβιτς στο 23ο λεπτό άνοιξαν το σκορ, με τον Σλοβένο να σκοράρει με κεφαλιά.

Η Λιντς κράτησε το προβάδισμά της μέχρι την ανάπαυλα, ενώ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, μπόρεσε να διπλασιάσει τα τέρματά της, με τον Μπρέντεν Άαρονσον, έπειτα δυνατό σουτ του Αμερικανού με το δεξί.

Η αντίδραση της Τσέλσι ήρθε γρήγορα, με τον Κόουλ Πάλμερ να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 52', ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Άγγλος με πολύ όμορφο σουτ ισοφάρισε για την ομάδα του σε 2-2!

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 COLE PALMER HAS EQUALIZED FOR CHELSEA!



Chelsea 2-2 Leeds United.pic.twitter.com/hYRsFjMw9F — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2026

Η αντεπίθεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε , καθώς ο Πέδρο Νέτο σκόραρε στο 60ο λεπτό, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την Τσέλσι, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Γουέλμπεκ έκανε το 4-2.

Η Λιντς δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και μείωσε σε 4-3 με τον Κάλβερτ-Λιούιν στο 75ο λεπτό.

Στο τελευταίο τέταρτο η ομάδα του Αλόνσο, επέβαλε εκ νέου την κυριαρχία της και με τον Μπάρκο στο 80' έκανε το 5-3, ενώ τη χαριστική βολή, έδωσε και πάλι ο Γουέλμπεκ στο 90+4', διαμορφώνοντας το τελικό 6-3.



