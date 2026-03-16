Σάκκαρη: Νέα αντίπαλος στην πρεμιέρα της στο Miami Open
Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την κλήρωσή της στο Miami Open το βράδυ της Κυριακής (15/3), ωστόσο είδε μία απόσυρση τελευταίας στιγμής να διαφοροποιεί την αντίπαλο στην πρεμιέρα της.
Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια ήταν ν' αντιμετωπίσει την τενίστρια από την Αυστρία, Γιούλια Γκράμπχερ, στον πρώτο γύρο του Miami Open. Ωστόσο, η Νο.79 του κόσμου απέσυρε τη συμμετοχή της, λόγω αλλαγής στο πρόγραμμά της.
Το γεγονός αυτό άλλαξε την αντίπαλο της 30χρονης Ελληνίδας. Την θέση της Αυστριακής πήρε η τενίστρια από την Ουγγαρία, Ντάλμα Γκάλφι, η οποία βρίσκεται στο Νο.87 του κόσμου.
Σημειώνεται πως η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη αναμένεται να προγραμματισθεί είτε την Τρίτη (17/3), είτε την Τετάρτη (18/3). Η νικήτρια του ματς θ' αγωνιστεί κόντρα στην Ελίζ Μέρτενς στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού θεσμού.
