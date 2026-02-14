Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την κλήρωσή της στο 1000άρι τουρνουά του Ντουμπάι, καθώς και το... μονοπάτι της έως το τέλος του θεσμού.

Λίγες ώρες μετά το τέλος των υποχρεώσεών της στο τουρνουά της Ντόχα, η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την κλήρωσή της στην διοργάνωση του Ντουμπάι. Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την πρώτη της αντίπαλο, καθώς και το μονοπάτι της έως το τέλος του θεσμού.

Πιο συγκεκριμένα, η 30χρονη αθλήτρια θα βρεθεί απέναντι στην Ίβα Γιόβιτς στο πρώτο ματς της διοργάνωσης. Ένα αρκετά απαιτητικό... εμπόδιο, μιας και η Αμερικανίδα είναι πολύ φορμαρισμένη τον τελευταίο καιρό έχοντας κάνει... άλμα έως το Νο.20 του κόσμου.

Εάν περάσει στον δεύτερο γύρο, η Μαρία Σάκκαρη θα συναντήσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Σνάιντερ - Ζουάν, ενώ στον τρίτο γύρο η επικρατέστερη αντίπαλος μοιάζει να είναι η Τζέσικα Πεγκούλα. Στα προημιτελικά της διοργάνωσης, η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα μοιάζει η πιο πιθανή αντίπαλος, ενώ στα ημιτελικά τα φαβορί για να φτάσουν εκεί είναι η Μίρα Αντρέεβα και η Βικτόρια Εμποκό.

Οι πιθανοί προημιτελικοί

Ριμπάκινα - Σβιτολίνα

Γκοφ - Παολίνι

Αλεξαντρόβα - Πεγκούλα

Αντρέεβα - Ανισίμοβα

Το μονοπάτι της Σάκκαρη

1ος γύρος: Ίβα Γιόβιτς

2ος γύρος: Σνάιντερ / Ζουάν

Φάση των "16": Τζέσικα Πεγκούλα

Προημιτελικά: Εκατερίνα Αλεξαντρόβα

Ημιτελικά: Αντρέεβα / Εμποκό