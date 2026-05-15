Παναγιώτης Βελέντζας: «Ο Χρήστου παραμένει για εξετάσεις στο ΥΓΕΙΑ, όλα είναι καλά»

Ο Απόστολος Χρήστου νοσηλεύεται στο ΥΓΕΙΑ, με τον προπονητή του Παναγιώτη Βελέντζα, σε δηλώσεις του να τονίζει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Την παραμονή έναρξης του πανελληνίου πρωταθλήματος κολύμβησης, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο αρχηγός της ομάδας κολύμβησης Απόστολος Χρήστου δεν θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα «λόγω αδιαθεσίας και προληπτικών εξετάσεων».

Ο τεχνικός του «ασημένιου» ολυμπιονίκη, Παναγιώτης Βελέντζας στη διάρκεια των τελικών της πρώτης ημέρας του πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ 2 Σπορ, έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Είπε πως ο Χρήστου πήγε για εξετάσεις στο ΥΓΕΙΑ, ακόμα παραμένει στο νοσοκομείο, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Βελέντζας δήλωσε: «Ο Απόστολος είχε μια αδιαθεσία το βράδυ της Κυριακής, μετά τα 100μ. ύπτιο (σ.σ. στο Acropolis Swim Open) κι αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία με το αντι-ντόπινγκ κοντρόλ και ό,τι χρειαζόταν να κάνουμε εδώ, πήραμε μια απόφαση να μεταβεί στο ΥΓΕΙΑ για περαιτέρω εξετάσεις, για να είμαστε σίγουροι ότι είναι καλά και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Όλα είναι καλά, βέβαια τον έχουν κρατήσει μέσα, γιατί με τους γιατρούς που μιλήσαμε, είπαν ότι δεν έχουν να κάνουν με έναν φυσιολογικό άνθρωπο, είναι ένας υπεραθλητής, οπότε θέλουν να είναι σίγουροι ότι είναι πολύ καλά και είναι καλά, μιλάμε συνέχεια, βλέπει και τις κούρσες, όλα θα πάνε καλά, όλα είναι καλά».