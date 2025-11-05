Η Ανισίμοβα νίκησε ξανά τη Σβιόντεκ και ημιτελικά στα WTA Finals

Η Αμάντα Ανισίμοβα νικώντας την Ίγκα Σβιόντεκ στο κρίσιμο παιχνίδι με 2-1 σετ, πέρασε στα ημιτελικά στα WTA Finals στο Ριάντ, αφήνοντας εκτός συνέχεια την παίκτρια από την Πολωνία.

Η Αμάντα Ανισίμοβα βγήκε νικήτρια απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ με 6-7(3), 6-4, 6-2 και είναι αυτή που πήρε το 2ο εισιτήριο πρόκρισης από το «Σερένα Γουίλιαμς» γκρουπ για τα ημιτελικά στα WTA Finals στο Ριάντ.

Μετά την ήττα της από τη Σβιόντεκ με 6-0, 6-0 στον τελικό στο Wimbledon το καλοκαίρι, η Αμερικανίδα απάντησε με τη νίκη της στα προημιτελικά στο US Open και τώρα στο παιχνίδι που είχε χαρακτήρα τελικού, με τη Σβιόντεκ να μένει στην 3η θέση κι εκτός συνέχεια.

Η Ανισίμοβα από τη 2η θέση στον όμιλό της, στα ημιτελικά θα παίξει με τη νικήτρια του «Στέφανι Γκραφ» γκρουπ, που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη (6/11).

Τρία στα τρία η Ριμπάκινα

H Έλενα Ριμπάκινα πέτυχε το τρία στα τρία απέναντι στη 2η αναπληρωματική Εκατερίνα Αλεξάντροβα με 6-4, 6-4 κι όχι στη Μάντισον Κις, η οποία αποσύρθηκε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα λόγω ασθένειας,

Έτσι πήρε την 1η θέση στο «Σερένα Γουίλιαμς» γκρουπ και στον ημιμελικό θα αντιμετωπίσει την παίκτρια που θα καταλάβει τη 2η θέση στο «Στέφανι Γκραφ» γκρουπ.

Undefeated in the Serena Williams Group! 👏@lenarybakina defeats Alexandrova in straight sets 6-4, 6-4. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/MYRlDwk7FI — wta (@WTA) November 5, 2025

Η βαθμολογία

1.Ριμπάκινα 3-0

2.Ανισίμοβα 2-1

3.Σβιόντεκ 1-1

4.Κις 0-3

Το πρόγραμμα της Πέμπτης

«Στέφανι Γκραφ» γκρουπ

16:00 Πεγκούλα-Παολίνι

17:30 Σαμπαλένκα-Γκοφ

Η βαθμολογία