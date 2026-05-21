Η Άστον Βίλα σάρωσε τη Φράιμπουργκ και ο Ουνάι Έμερι κατέκτησε για πέμπτη φορά τον τίτλο του Europa League.

Από τη στιγμή που ο Ουνάι Έμερι πατάει το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο και στα μεγάφωνα του γηπέδου παίζει ο ύμνος του Europa League, κάθε αντίπαλος αντιλαμβάνεται πως τα πράγματα είναι δύσκολα.

Οι παίκτες της Φράιμπουργκ το ήξεραν αυτό καλά αλλά ακόμα κι έτσι, αντίδοτο δεν βρήκαν... Η Άστον Βίλα του σπουδαίο Βάσκου έκανε φύλλο και φτερό τους Γερμανούς και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου της τροπαίου μετά από τρεις δεκαετίες, με τον Έμερι να προσθέτει ακόμη μία κούπα της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA στη συλλογή του.

Σε έξι τελικούς στο Europa League, ο 54χρονος κόουτς μετρά πέντε επιτυχίες, τρεις με τη Σεβίλλη, μία με τη Βιγιαρεάλ και μία, πλέον, με την Άστον Βίλα. Μόνο το 2019 δεν τα είχε καταφέρει, όταν η Άρσεναλ είχε ηττηθεί με το βαρύ 4-1 από την Τσέλσι στο Μπακού - δεν είχε "Villa" βλέπετε στο όνομά της!.Τι είχε προηγηθεί; Η νίκη επί της Μπενφίκα στα πέναλτι το 2014, το 3-2 απέναντι στην Ντνίπρο το '15, η ξεγυρισμένη τριάρα στη Λίβερπουλ το '16, όλα αυτά με τον απόλυτο δυνάστη του θεσμού, τη Σεβίλλη.

Οι Ανδαλουσιάνοι θα το έκαναν ξανά χωρίς τον Έμερι το 2020, ο Βάσκος όμως θα το έκανε χωρίς αυτούς με τη Βιγιαρεάλ το 2021 και με τη Βίλα πριν από λίγη ώρα. Τι κι αν δεν έφερε αυτά που περίμεναν κάποτε από αυτόν σε Παρίσι και Λονδίνο, τι κι αν τον λοιδόρησαν για τα αγγλικά του, ο... Mr Europa είναι εδώ και μας κάνει πλέον να αναρωτιόμαστε αν το προσωνύμιο αυτό δεν αρκεί πλέον και πρέπει να βρούμε κάτι άλλο!