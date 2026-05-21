Δείτε τους έξαλλους πανηγυρισμούς, τον χορό των παικτών και την απονομή του Europa League στην Άστον Βίλα.

Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην πολυετή ιστορία της το Europa League. Ήταν η πέμπτη κατάκτηση για τον «Μίδα» Ουνάι Έμερι, με τρίτη διαφορετική ομάδα στη διοργάνωση Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League. Ήταν το πρώτο «μεγάλο» ευρωπαϊκό τρόπαιο για τους Βίλανς μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών κόντρα στην Μπάγερν, τη σεζόν 1981-82.

Οι παίκτες των Βίλανς και ο Ουνάι Έμερι το γιόρτασαν με τη ψυχή τους -όπως ήταν φυσιολογικό- και έστησαν ένα μικρό... πάρτι στη «Vodafone Arena» της Μπεσίκτας.