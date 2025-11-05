O Kύργιος και η Σαμπαλένκα θα αναβιώσουν τη «Μάχη των Φύλων»

Ο Νικ Κύργιος και η Αρίνα Σαμπαλένκα θα αναμετρηθούν στο 4ο «Battle of the Sexes» της ιστορίας, στις 28 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.

Το μεγάλο ραντεβού κλείστηκε και ο Νικ Κύργιος με την Αρίνα Σαμπαλένκα θα αναμετρηθούν στις 28 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, ζωντανεύοντας έπειτα από 33 χρόνια τη «Μάχη των Φύλων» το «Battle of the Sexes».

Θα είναι η 4η φορά που μια γυναίκα θα παίξει με αντίπαλο έναν άνδρα, με τη Σαμπαλένκα να «απειλεί» τον Νικ Κύργιο, που από τη στιγμή που αποχώρησε από το tour έχει βρεθεί στο Νο.652 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δυο τους έχουν τον ίδιο ατζέντη κι έτσι δεν ήταν δύσκολο να οργανώσει το «Battle of the Sexes».

«Τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για τον Νικ και το ταλέντο του, αλλά είμαι έτοιμη να αγωνιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι περήφανη που εκπροσωπώ το γυναικείο τένις» δήλωσε η Σαμπαλένκα.

«Όταν η παίκτρια νούμερο ένα στον κόσμο σε προκαλεί, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Η Αρίνα είναι μια δύναμη, μια αληθινή πρωταθλήτρια. Δεν πηγαίνω εκεί απλώς για να παίξω, θέλω να διασκεδάσω και να ψυχαγωγηθώ, γι' αυτό και ζω από το τένις» σημείωσε ο Κύργιος.

Η Σαμπαλένκα θα προσπαθήσει να μιμηθεί την Μπίλι Τζιν Κινγκ, όταν τον Σεπτέμβριο του 1973 νικούσε τον Μπόμπι Ριγκς με 6-4, 6-3, 6-3 στο Χιούστον και στο 2ο «Battle of the Sexes» της ιστορίας.

Μάλιστα αυτό το επίτευγμά της έγινε κινηματογραφική ταινία το 2017 με τον ίδιο τίτλο «Battle of the Sexes», με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν και τον Στιβ Κάρελ.

Το 1ο «Battle of the Sexes» είχε διοργανωθεί τον Μάιο του 1973 στην Καλιφόρνια, με τον Μπόμπι Ριγκς να νικά τη Μάργκαρετ Κορτ με 6-2, 6-1, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου 1992 στο Λoς Βέγκας και στην τελευταία version ο Τζίμι Κόνορς είχε νικήσει τη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με 7-5, 6-2.



