H Σάκκαρη κόντρα στη Λέιλα Φερνάντεζ στο Τόκιο

H 23χρονη Λέιλα Φερνάντεζ από τον Καναδά θα είναι η αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στον 1ο γύρο του κυρίως ταμπλό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Η Μαρία Σάκκαρη νικώντας και τη Σούζαν Λέμενς μπήκε στο κυρίως ταμπλό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, κι εκεί θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντεζ.

Οι δύο παίκτριες αναμετρήθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου για τον 2ο γύρο στο WTA 1000 του Πεκίνου, με την 23χρονη από τον Καναδά να επικρατεί με 6-2, 6-0.

Η Σάκκαρη τοποθετήθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό στο τουρνουά του Τόκιο και η νικήτρια στον 2ο γύρο και στη φάση των «16», θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα, η οποία το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) νίκησε την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 3-6, 6-0, 6-2 και κατέκτησε τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Νίνγκμπο της Κίνας.

Οι Αλεξαντρόβα, μαζί με την Μπελίντα Μπέντσιτς και τη Λίντα Νόσκοβα έχουν περάσει επίσης χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο.