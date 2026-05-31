Ανατροπή με Σίλβα και Μπενφίκα: «Κολλάει» το deal

Δεν προχώρησε το deal μεταξύ Μπενφίκα και Μάρκο Σίλβα καθώς... κόλλησε στο οικονομικό σύμφωνα με τους Πορτογάλους.

Ο Μάρκο Σίλβα ήταν στην κορυφή της λίστας της Μπενφίκα για να διαδεχθεί τον Ζοσέ Μουρίνιο και οι δύο πλευρές είχαν μπει ήδη σε διαπραγματεύσεις για να συνεργαστούν.

Ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα επαναπατριστεί για τους «αετούς». Σύμφωνα με τη Record, το οικονομικό σκέλος είναι ο βασικός λόγος που το deal δεν φαίνεται να προχωράει λόγω των απαιτήσεων του Πορτογάλου κόουτς.

Να θυμίσουμε πως η Φούλαμ έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον Σίλβα με απολαβές που αγγίζουν τα 7,2 εκατ. ευρώ αλλά ο ίδιος θέλει μετά από μία πενταετία στον αγγλικό σύλλογο, να δοκιμάσει μία νέα πρόκληση.