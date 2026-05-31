Ανατροπή με Σίλβα και Μπενφίκα: «Κολλάει» το deal
Ο Μάρκο Σίλβα ήταν στην κορυφή της λίστας της Μπενφίκα για να διαδεχθεί τον Ζοσέ Μουρίνιο και οι δύο πλευρές είχαν μπει ήδη σε διαπραγματεύσεις για να συνεργαστούν.
Ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα επαναπατριστεί για τους «αετούς». Σύμφωνα με τη Record, το οικονομικό σκέλος είναι ο βασικός λόγος που το deal δεν φαίνεται να προχωράει λόγω των απαιτήσεων του Πορτογάλου κόουτς.
Να θυμίσουμε πως η Φούλαμ έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον Σίλβα με απολαβές που αγγίζουν τα 7,2 εκατ. ευρώ αλλά ο ίδιος θέλει μετά από μία πενταετία στον αγγλικό σύλλογο, να δοκιμάσει μία νέα πρόκληση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.