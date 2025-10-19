Η βροχή έφερε διακοπή στο 2ο σετ του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με τη Σούζαν Λάμενς στον 2ο προκριματικό γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Η Μαρία Σάκκαρη και η Σούζαν Λάμενς υποχρεώθηκαν να σταματήσουν τον αγώνα τους λόγω της βροχής για τον 2ο προκριματικό γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, που έκρινε και μια θέση στο κυρίως ταμπλό, η Σάκκαρη είχε κατακτήσει το 1ο σετ με 6-3 και ο αγώνας σταμάτησε στο 1-1 και στο 30-30 στο 2ο σετ.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν το παιχνίδι θα συνεχιστεί σήμερα, στο Τόκιο ήδη είναι απόγευμα και οι καιρικές προβλέψεις δεν είναι ευοίωνες για το υπόλοιπο της ημέρας.

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη «έσβησε» break point, στο εναρκτήριο game (1-0), διατήρησε το προβάδισμα (2-1), όμως στο 5ο game δέχθηκε το break, με τη Λάμενς να προσπερνά με 3-2.

No plans to move court yet, ‘Yonex Clinic’ event taking place on Centre court.



Η Ελληνίδα παίκτρια απάντησε άμεσα με το πρώτο δικό της break (3-3) και με ευκολία πήρε ξανά το προβάδισμα με 4-3.

Στο 8ο game η Λάμενς με δύο διαδοχικά διπλά λάθη και ένα αβίαστο λάθος βρέθηκε αντιμέτωπη με break point, που δεν εκμεταλλεύτηκε η Σάκκαρη, όμως το break ήρθε για την 30χρονη Ελληνίδα στην 3η ευκαιρία, Κι έφερε το 5-3.

Αμέσως μετά η Σάκκαρη δημιούργησε διπλό set point και δεν έχασε την ευκαιρία, κατακτώντας με το 4ο στη σειρά κερδισμένο game, κέρδισε και το σετ με 6-3.