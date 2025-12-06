Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έκλεισε τον πρώτο γύρο στον Ολυμπιακό με τα μισά γκολ που σημείωσαν σε μία σεζόν οι άσοι του Παναθηναϊκού Τζιμπρίλ Σισέ και Μάρκους Μπεργκ.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι αναμφίβολα ένας τρομερός επιθετικός. Ο Ολυμπιακός στο πρόσωπό του, βρήκε έναν εκτελεστή.

Ο 32χρονος (25/6/93) Μαροκινός φορ ήρθε το καλοκαίρι του 2023, χωρίς να γίνει ντόρος γύρω από το όνομά του. Ο Ελ Καμπί, όμως, έδειξε άμεσα ότι είναι ένας εξαιρετικός επιθετικός και άψογος επαγγελματίας. Ο διεθνής Μαροκινός φορ με τα δύο τέρματα στο 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ, το ένα με ψαλιδάκι, που είναι από τις αγαπημένες του συνήθειες, έφτασε τα 12 γκολ σε 13 ματς στο πρωτάθλημα!

Στα φετινά του θύματα πλην του ΟΦΗ είναι οι Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, Παναθηναϊκός, ΑΕΛ Novibet (2 γκολ), ΑΕΚ, Κηφισιά (2 γκολ), Ατρόμητος, Παναιτωλικός. Σκόραρε δηλαδή εναντίον 9 από τις 13 ομάδες που αντιμετώπισε. Δεν σκόραρε κόντρα σε Βόλο, Λεβαδειακό, ΠΑΟΚ (είχε ασίστ), Άρη.

Ο Ελ Καμπί κυνηγάει Σισέ και Μπεργκ

Ο Ελ Καμπί με τα 12 γκολ είναι φυσικά πρώτος σκόρερ φέτος στο πρωτάθλημα και πάει για ρεκόρ 25ετίας στη Super League! O 32χρονος εκτελεστής κυνηγάει δύο άλλους σπουδαίους φορ, που έπαιξαν στον Παναθηναϊκό. Το τριφύλλι το διάστημα 2009-11 είχε τον τρομερό Τζιμπρίλ Σισέ. Ο Γάλλος επιθετικός σκορπούσε τρόμο στις αντίπαλες άμυνες. Την πρώτη σεζόν που ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα, πέτυχε 23 γκολ και την επόμενη 24 τέρματα. Τα 20 στην κανονική διάρκεια και ακόμα 4 στα playoffs.

Τότε, δεν συμμετείχε στο μίνι πρωτάθλημα ο πρωτοπόρος. Μετά τον Γάλλο φορ την ίδια επίδοση κατέγραψε ένας ακόμα εκτελεστής του Παναθηναϊκού, ο σπουδαίος Σουηδός Μάρκους Μπεργκ. Τη σεζόν 2016-27 είχε 22 γκολ στην κανονική διάρκεια κι ακόμα 2 στα playoffs.

Ο Σισέ πέτυχε τα 20 γκολ σε 27 ματς και ο Μπεργκ σε 28, πάντα σε ό,τι αφορά την κανονική διάρκεια. Το πρωτάθλημα πλέον είναι με 26 ματς στην κανονική διάρκειά του κι ακόμα 6 στα playoffs, όπου παίρνει μέρος και η ομάδα που τερμάτισε πρώτη. Ο Σισέ σημείωσε τα 24 γκολ σε 33 αγώνες και ο φοβερός Μπεργκ είχε τα 24 γκολ σε 30 ματς.

Φυσικά, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Σισέ τα 23 γκολ τη σεζόν 2009-10, όπου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την κορυφή, τα πέτυχε σε 28 ματς.

Πάει να ξεπεράσει Ελ Αραμπί

Μετά τα 24 γκολ των Σισέ, Μπεργκ και τα 23 του Γάλλου, η καλύτερη επίδοση είναι τα 22 γκολ. Τα πέτυχε ένας άλλος τρομερός Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Τη σεζόν 2020-22 είχε 22 τέρματα σε 33 ματς. Τα 19 σε 23 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια και τα υπόλοιπα 3 σε 10 ματς στα playoffs (διεξάγονταν με έξι ομάδες).

Ο Ελ Καμπί, ο οποίος είναι ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ με ελληνική ομάδα σε μια σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (16), το 2023-24 με τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί φυσικά να ξεπεράσει και δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει παίκτης, τα 39 γκολ σε μία σεζόν στην κορυφαία κατηγορία. Το απόλυτο ρεκόρ, το έχει ο θρυλικός ψηλός του Παναθηναϊκού, ο Αντώνης Αντωνιάδης με τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 1971-72.

Θα πρέπει να αναφέρουμε και το εξής. Τη σεζόν 1999-00 έγινε τρομερή μάχη για τον πρώτο σκόρερ. Ο Δημήτρης Ναλιτζής βγήκε πρώτος σκόρερ με 24 γκολ. Τα 13 με τον Πανιώνιο κι ακόμα 11 στο δεύτερο μισό της περιόδου, όταν πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ο δεύτερος Νίκος Λυμπερόπουλος είχε 23 γκολ με τον Παναθηναϊκό, ο Μιχάλης Κωνσταντίνου είχε 22 γκολ με τον Ηρακλή και 22 γκολ είχε και ο σπουδαίος Ντέμης Νικολαϊδης με την ΑΕΚ. Αλλά τότε το πρωτάθλημα, διεξαγόταν με 18 ομάδες. Ο Ναλιτζής και ο Νικολαϊδης πέτυχαν τα γκολ σε 32 συμμετοχές, όσα είναι τα ματς φέτος με τα playoffs, ο Κωνσταντίνου σε 31 αγώνες, αλλά ο φοβερός Λυμπερόπουλος πέτυχε τα 23 γκολ σε 26 ματς! Όσα είναι η κανονική διάρκεια.

Ο Ελ Καμπί δύσκολα θα φτάσει τα 32 ματς, διότι θα φύγει για το Κόπα Άφρικα κι ανάλογα την πορεία του Μαρόκου θα χάσει 2-3 ματς για πρωτάθλημα. Παρακάτω θα δείτε τους πρώτους σκόρερ κάθε σεζόν τα τελευταία 25 χρόνια και υπολογίζονται και τα playoffs.

Οι πρώτοι σκόρερ της 25ετίας

2000-01 Αλέκος Αλεξανδρής Ολυμπιακός 20

2001-02 Αλέκος Αλεξανδρής Ολυμπιακός 19

2002-03 Νίκος Λυμπερόπουλος Παναθηναϊκός 16

2003-04 Τζιοβάνι Ολυμπιακός 21

2004-05 Φάνης Γκέκας (ΠΑΟ, Καλλιθέα) 18

2005-06 Δημήτρης Σαλπιγγίδης ΠΑΟΚ 17

2006-07 Νίκος Λυμπερόπουλος 18

2007-08 Ισμαήλ Μπλάνκο 20

2008-09 Ισμαήλ Μπλάνκο ΑΕΚ 17

2009-10 Τζιμπρίλ Σισέ Παναθηναϊκός 23

2010-11 Τζιμπρίλ Σισέ Παναθηναϊκός 24

2011-12 Κέβιν Μιραλάς Ολυμπιακός 20

2012-13 Ραφίκ Τζιμπούρ Ολυμπιακός 20

2013-14 Εστεμπάν Σολάρι Ξάνθη, Μάρκους Μπεργκ Παναθηναϊκός 16

2014-15 Χερόνιμο Μπαράλες Αστέρας Aktor 17

2015-16 Κώστας Φορτούνης Ολυμπιακός 18

2016-17 Μάρκους Μπεργκ Παναθηναϊκός 24

2017-18 Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς ΠΑΟΚ 19

2018-19 Ευθύμης Κουλούρης Ατρόμητος 19

2019-20 Γιουσέφ Ελ Αραμπί Ολυμπιακός 20

2020-21 Γιουσέφ Ελ Αραμπί Ολυμπιακός 22

2021-22 Τομ Φαν Βέερτ Βόλος 17

2022-23 Σεντρίκ Μπακαμπού Ολυμπιακός 18

2023-24 Αγιούμπ Ελ Κααμπί 17

2024-25 Χεφτέ Μπετανκόρ Πανσερραϊκός 19