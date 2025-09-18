Η Έμμα Ραντουκάνου ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της στο τουρνουά της Κορέας, με την ίδια να μην αναφέρεται στο συμβάν στη συνέντευξη Τύπου...

Σε μία πολύ δύσκολη στιγμή βρέθηκε η Έμμα Ραντουκάνου κατά τη διάρκεια του αγώνα της στο τουρνουά της Κορέας απέναντι στη Ζακλίν Κριστιάν για τον πρώτο γύρο του ασιατικού θεσμού.

Χωρίς να γίνει γνωστό ο λόγος, η νεαρή τενίστρια πέρασε μία πολύ έντονη στιγμή εντός του court, καθώς σε ανύποπτο χρόνο έβαλε τα κλάματα. Πολλοί το θεώρησαν ως δείγμα breakdown από την αθλήτρια μιας και σε εκείνο σημείο ήταν αντιμέτωπη με διπλό break point της αντιπάλου της. Άλλοι, βέβαια, θυμήθηκαν το πρόσφατο γεγονός όπου η Ραντουκάνου έβαλε ξέσπασε δάκρυα όταν αντιλήφθηκε έναν stalker της.

Η ίδια στη συνέντευξη Τύπου δεν αναφέρθηκε καθόλου στο συμβάν. Σχολίασε την αναμέτρηση, τονίζοντας πως οι συνθήκες ήταν δύσκολες μιας και τα ράλι ήταν μεγάλα προσδίδοντας έξτρα κόπωση στις τενίστριες.

Raducanu crying. Is this a new kind of gamesmanship?

Οι δηλώσεις της Ραντουκάνου

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα σήμερα. Δεν ήταν εύκολο, ένιωθα λες και έπαιζα αυτόν τον αγώνα τρεις μέρες. Η Τζακλίν είναι πολύ δυνατή αντίπαλος και έχει πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα τον τελευταίο καιρό. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, με αργό ρυθμό και μεγάλα ράλι, γι’ αυτό είμαι χαρούμενη που τα κατάφερα»

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι η Βρετανίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 6-4 και στον επόμενο γύρο θα βρεθεί απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

