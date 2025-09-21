Η δεύτερη ημέρα του Laver Cup στο Σαν Φρανσίσκο είχε πάρα πολλές διάσημες παρουσίες στο court, με τον σταρ του NBA Στεφ Κάρι να κάνει το καθιερωμένο toss μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ πριν την αναμέτρηση των Κάρλος Αλκαράθ και Τέιλορ Φριτζ.

Λάμψη ΝΒΑ είχε το court στο Σαν Φρανσίσκο, με τον Στεφ Κάρι να περνάει λίγες ώρες από τον ελεύθερο χρόνο του στο court όπου φιλοξενείται το Laver Cup.

Ο Αμερικανός σταρ παρευρέθηκε στις κερκίδες, ενώ έκανε μαζί με τον «θρύλο» του τένις Ρότζερ Φέντερερ το καθιερωμένο toss πριν την αναμέτρηση του Κάρλος Αλκαράθ με τον Τέιλορ Φριτζ.

Πιο συγκεκριμένα, Στεφ Κάρι και Ρότζερ Φέντερερ πριν την έναρξη του τρίτου χρονικά ματς μπήκαν στο court για το στρίψιμο του κέρματος, για το ποιος θα αθλητής θα σερβίρει πρώτος. Φυσικά, το ματς που επιλέχθηκε να γίνει αυτό δεν ήταν τυχαίο καθώς στο court θα δινόταν... μάχη ανάμεσα στα δύο μεγάλα ονόματα από την Team World και Team Europe.

Όπως φάνηκε ο αθλητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έφερε τύχη στον συμπατριώτη του. Ο Τέιλορ Φριτζ επικράτησε με 6-3, 6-2 του Κάρλος Αλκαράθ, κλειδώνοντας το προβάδισμα για την Team World το οποίο διευρύνθηκε μετά το τέλος του τέταρτου και τελευταίου ματς.

