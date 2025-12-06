Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία του Βόλου με αντίπαλο την Κηφισιά, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ματσάρα χωρίς νικητή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ανώτερη Κηφισιά δεν κατάφερε να βρει το δεύτερο γκολ που άξιζε κόντρα στο Βόλο και οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες κόντρα σε 1-1, με τους Θεσσαλούς να ανεβαίνουν στην 4η θέση, στο +1 από το Λεβαδειακό που έχει ματς λιγότερο, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων συνεχίζει σταθερά στην 8η θέση.

Στο 36ο λεπτό η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε για ακόμα μια φορά στο χώρο, από κακή απομάκρυνση η μπάλα στρώθηκε στον Σιμόν, ο Ισπανός έκανε διαγώνιο σουτ και από κόντρα στον Κάργα κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 40ο λεπτό ο Λάμπρου έκανε υπέροχη ντρίμπλα μέσα στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Ούγκο Σόουζα. Ο Χάμουλιτς ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Ραμίρεζ, παρόλο που έπεσε σωστά, για το 1-1.

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά πίεσε και δημιούργησε αρκετές καλές στιγμές, όμως από τη μία ήταν άστοχη, κυρίως οι Τεττέη - Αντόνισε, ενώ από την άλλη βρήκε απέναντι της έναν εξαιρετικό Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος τελείωσε το ματς με οκτώ αποκρούσεις!