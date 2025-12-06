Αβδάλας: Το Βιρτζίνια Τεκ του αφιέρωσε «ελληνικές» αναρτήσεις
Το Βιρτζίνια Τεκ κινείται σε ρυθμούς... Νεοκλή Αβδάλα αφιερώνοντάς του διάφορες αναρτήσεις στα social media κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Τζόρτζ Μέισον.
Αρχικά, ανέβηκε μια εικόνα με την ελληνική και την αμερικανική σημαία από τις εξέδρες. Αφορμή στάθηκε το… καυτό φινάλε του πρώτου μέρους, όπου ο Έλληνας γκαρντ και ο Τζέιντεν Σούτα «πυροβόλησαν» από τα 6.75 ευστοχώντας σε 4/5 τρίποντα.
Global range activated 🌍📡☔️
🏹 hit 4 of our last 5 threes pic.twitter.com/JhnVlipx4A— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) December 6, 2025
Σε κάποια... έκρηξη ενέργειας της ομάδας του Αβδάλα, το Βιρτζίνια Τεκ ανήρτησε μία φωτογραφία από την κερκίδα με μια ελληνική και μία αμερικάνικη σημαία συνοδευόμενη από τη φράση «Η παγκόσμια εμβέλεια ενεργοποιήθηκε», υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα της ομάδας.
👌🇬🇷 pic.twitter.com/XwI4ypxcgh— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) December 6, 2025
