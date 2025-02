Ένα θλιβερό συμβάν έλαβε χώρα στα court του τουρνουά στο Ντουμπάι, με την παρουσία ενός εμμονικού θαυμαστή της Έμμα Ραντουκάνου να προκαλεί κλάματα στην τενίστρια.

Στον αγώνα για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Ντουμπάι, η Καρολίνα Μούχοβα με την Έμμα Ραντουκάνου διεκδικούσαν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι δεν ήταν αυτό που πρωταγωνίστησε στην αρχή...

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος του δεύτερου game στο πρώτο σετ η Βρετανίδα τενίστρια κατευθύνθηκε προς την διαιτητή του αγώνα και της ανέφερε την παρουσία ενός άνδρα ο οποίος την παρακολουθούσε σε τέτοιο σημείο, ώστε να την κάνει να νιώσει άβολα.

Μάλιστα, μετά από αυτό η νεαρή τενίστρια κρύφτηκε πίσω από την καρέκλα, βάζοντας τα κλάματα, με την αντίπαλό της να κατευθύνεται προς το μέρος της και να της δίνει κουράγιο.

Μετά από λίγα λεπτά, ο άνδρας αυτός εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε, με την WTA να του απαγορεύει την είσοδο σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι να αξιολογηθεί το κατά πόσο απειλητική ήταν η παρουσία του.

Emma Raducanu in tears during her match against Karolina Muchova



pic.twitter.com/krmbZ7MoVm