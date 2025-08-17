H Σβιόντεκ έκλεισε θέση στον τελικό στο Σινσινάτι

H Ίγκα Σβιόντεκ νικώντας την Έλενα Ριμπάκινα με 7-5, 6-3 προκρίθηκε στον τελικό στο Masters του Σινσινάτι.

Η Ίγκα Σβιόντεκ επικρατώντας επί της Έλενα Ριμπάκινα με 7-5, 6-3 εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο στον τελικό του απλού γυναικών στο Μasters του Σινσινάτι.

Η 24χρονη από την Πολωνία με την 6η νίκη της σε 10 παιχνίδια επί της Ριμπάκινα, έκανε το τέσσερα στα τέσσερα μέσα στο 2025 απέναντι στην παίκτρια από το Καζακστάν και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα στην Τζασμίν Παολίνι και τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Η Σβιόντεκ θα παίξει στον 29ο τελικό της καριέρας της και θα διεκδικήσει τον 24ο τίτλο της και 2ο μέσα στο 2025, μετά τον θρίαμβό της στο Wimbledon. Παράλληλα, έχει την ευκαιρία με την κατάκτηση του τίτλου να ξεπεράσει την Κόκο Γκοφ στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι παίκτριες διατήρησαν το σερβίς τους στα έξι πρώτα games του ημιτελικού. Η Ριμπάκινα πέτυχε πρώτη break στο 7ο game (4-3) και ξέφυγε με 5-3. Όμως ήρθε η αντίδραση από τη Σβιόντεκ.

Μείωσε σε 5-4 και στο κρίσιμο 10o game προηγήθηκε 15-40 κι αμέσως πήρε πίσω το break για το 5-5. Η Σβιόντεκ εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, προσπέρασε με 6-5 και με νέο break κατέκτησε το σετ με 7-5.

Η Ριμπάκινα φάνηκε απογοητευμένη και χωρίς να το καταλάβει δέχθηκε νέο break στο 4ο game του 2ου σετ, με τη Σβιόντεκ να κάνει το 3-1 και με love game να ξεφεύγει με 4-1.

Στο 6ο game η Ριμπάκινα στην τελευταία της αναλαμπή «έσβησε» το 0-40, μειώνοντας σε 4-2, αμέσως μετά προηγήθηκε με 15-40, όμως σπατάλησε την ευκαιρία, με τη Σβιόντεκ να ξεφεύγει από τη δύσκολη θέση, κάνοντας το 5-2.

H Σβιόντεκ στο 8ο game έφθασε σε διπλό match point (15-40), η Ριμπάκινα κράτησε το σερβίς της (5-3). Προηγήθηκε 0-30 στο σερβίς της Σβιόντεκ, όμως η Πολωνή βρήκε 3ο match point (40-30) κι έκλεισε το game και το 2ο σετ με 6-3.

