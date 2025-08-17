Νέα κόντρα για Αλκαράθ και Σίνερ για τον τίτλο και στο Σινσινάτι

Μετά τη Ρώμη, το Roland Garros και το Wimbledon οι Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ το βράδυ της Δευτέρας (18/8) θα παίξουν για τον τίτλο και στο Masters στο Σινσινάτι.

Για 4η φορά σε διάστημα τριών μηνών ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ θα βρεθούν αντιμέτωποι σε τελικό. Μετά το Masters της Ρώμης, το Roland Garros και το Wimbledon, οι δυο τους δίνουν ραντεβού για τη διεκδίκηση του τίτλου και στο Masters στο Σινσινάτι, που θα γίνει τη Δευτέρα (18/8, 22:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Αλκαράθ νικώντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 6-3 έκλεισε ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ στο Οχάιο.

Θα είναι η 14η συνολικά αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους πλέον παίκτες στο tour, με το σκορ να είναι στο 8-5 υπέρ του Αλκαράθ. Ο Ισπανός, Νο.2 στον κόσμο, μετρούσε σερί πέντε νικών, που σταμάτησε ο Σίνερ με τη νίκη του πριν από μερικές εβδομάδες στον τελικό στο Wimbledon.

Carlos Alcaraz has reached 7 consecutive finals.



Monte Carlo. 🏆



Barcelona. 🥈



Rome. 🏆



Roland Garros. 🏆



Queen's Club. 🏆



Wimbledon. 🥈



Cincinnati. 👀



Showing great consistency. 🇪🇸 pic.twitter.com/x1ixGN0Vhy August 17, 2025

«Είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι υπέροχο. Κέρδισε τον τελευταίο, κέρδισα τους δύο προηγούμενους τελικούς (Ρώμη, Roland Garros) οπότε νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο πρώτος τελικός μεταξύ μας φέτος σε σκληρή επιφάνεια, θα είναι μια πρόκληση για εμένα.

Ξέρω ότι ο Γιάνικ, χωρίς αμφιβολία, είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο σε σκληρά γήπεδα και πιθανώς σε κάθε επιφάνεια αυτή τη στιγμή, οπότε θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας και πρέπει να είμαι έτοιμος γι' αυτό» είπε ο Αλκαράθ, που θα παίξει στον 29ο τελικό της καριέρας του και 9ο σε Masters, διεκδικώντας τον 22ο τίτλο του, πρώτο στο Σινσινάτι και 6ο μέσα στο 2025.

Ο Σίνερ, Νο.1 στον κόσμο, τρέχει σερί 26 νικών σε σκληρές επιφάνειες, είναι ο κάτοχος του τίτλου στο Σινσινάτι, θα παίξει για τον 21ο τίτλο της καριέρας του και 3ο για το 2025, μετά το Australian Open και το Wimbledon.

Jannik Sinner & Carlos Alcaraz will face each other in the Cincinnati final.



The matchup tennis fans were hoping for.



Carlos leads the head to head 8-5.



Jannik won their most recent meeting at the Wimbledon final.



Jannik has won 26 consecutive matches on hard courts & 21… pic.twitter.com/jptXfVFkBp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2025

«Θα είναι ένας πολύ, πολύ δύσκολος αγώνας, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι, σε κάθε περίπτωση, ένας καλός αγώνας, υψηλού επιπέδου, αυτό είναι σημαντικό για εμάς τους παίκτες, αλλά και για τον κόσμο. Θα δούμε τι θα συμβεί τη Δευτέρα» είπε με τη σειρά του ο Σίνερ.

