Η Τζασμίν Παολίνι εμφανίστηκε πάρα πολύ ειλικρινής στις δηλώσεις στο Tennis Channel έπειτα από την αναμέτρησή της με τη Μαρία Σάκκαρη σε ένα ματς... θρίλερ.

Η Τζασμίν Παολίνι πήρε τη νίκη κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη με 7-6(2), 7-5(5) στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο τουρνουά του Σινσινάτι. Η Ιταλίδα αν και έπαιρνε ξεκάθαρο προβάδισμα κατά τη διάρκεια του ματς έβλεπε την Ελληνίδα να βγάζει αντίδραση.

Για την αντίδραση της Νο.65 στον κόσμο στο δεύτερο tie-break της αναμέτρησης αναφέρθηκε η Νο.9 στον κόσμο, τονίζοντας πως σοκαρίστηκε με το παρολίγον comeback της 30χρονης. Πιο συγκεκριμένα, η Παολίνι στο tie-break του δεύτερου σετ βρέθηκε να έχει έξι match point (6-0). H Σάκκαρη έσβησε τα πέντε, μειώνοντας στο ελάχιστο, ωστόσο η επιλογή της να πιέσει στον 12ο πόντο πίσω από δεύτερο σερβίς της δεν αποδείχθηκε σωστή.

Η Τζασμίν Παολίνι αναφέρθηκε σε αυτή τη στιγμή του ματς, λίγα λεπτά μετά την σημαντική νίκη της, αποκαλύπτοντας πως παρακαλούσε η Μαρία Σακκαρη να κάνει διπλό λάθος.

«Μόλις έχασε το πρώτο σερβίς στον 12ο πόντο σκεφτόμουν “σε παρακαλώ κάνε διπλό λάθος”. Πρέπει να είμαι ειλικρινής! Ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσει το σκορ όταν βρέθηκα με 6-0 μπροστά. Και εκείνη τη στιγμή προσευχόμουν για το λάθος της».