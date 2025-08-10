Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα από την Τζασμίν Πσολίνι με 7-6(3), 7-6(5) και έμεινε εκτός του τουρνουά στο Σινσινάτι, στον δεύτερο γύρο της αμερικανικής διοργάνωσης.

Μπορεί να ήταν πολύ ανταγωνιστική, αλλά η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Τζασμίν Παολίνι με 7-6(3), 7-6(5) και αποκλείστηκε από το τουρνουά στο Σινσινάτι. Μία άτυπη... ρεβάνς για την Ιταλίδα για την ήττα της από την 30χρονη τενίστρια στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Ένα ματς, το οποίο δεν ξεκίνησε καλά για την Ελληνίδα. Ωστόσο στη συνέχεια η Νο.65 στον κόσμο ανέβασε ρυθμό και έγινε πιο ανταγωνιστική. Ένα σετ που έμοιαζε χαμένο το έχασε στις λεπτομέρειες, ενώ στο δεύτερο σετ ένα κομβικό break της Παολίνι έκανε τη διαφορά.

Δεν κατάφερε να κάνει το μεγάλο comeback

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία με ένα break και δύο holds από την Τζασμίν Παολίνι έμεινε πίσω με τρία games (3-0). H Ελληνίδα πήρε το πρώτο της game (3-1), ωστόσο ήρθε ξανά αντιμέτωπη με ένα σερί από την αντίπαλό της, η οποία έφτασε στο 5-1.

Σε εκείνο το σημείο η 30χρονη έβγαλε τεράστια αντίδραση, καθώς με δύο breaks και δύο holds έφερε το σετ στα ίσα (5-5). Μάλιστα, κατάφερε να παραμείνει στο σετ, όταν η Παολίνι προηγήθηκε με 6-5, ώστε να κριθεί το προβάδισμα στο tie-break.

Εκεί, οι δύο αθλήτριες αρχικά κράτησαν τα σερβίς τους με την Παολίνι να παίρνει προβάδισμα (3-2). Η Νο.65 του κόσμου πήρε τις μπάλες στα χέρια, ωστόσο δέχθηκε διπλό mini-break, με την Νο.9 του κόσμου να σερβίρει για να κλείσει το σετ. Έτσι και έγινε και με 7-2 έκλεισε το σετ, παίρνοντας προβάδισμα (7-6|2|) στην αναμέτρηση.

Προδόθηκε στο tie-break η Ελληνίδα και αποκλείστηκε

Στο δεύτερο σετ ο ρυθμός της Μαρίας Σάκκαρη δεν έμοιαζε σε τίποτα με αυτόν στην αρχή του ματς. Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν σταθερή πίσω από το σερβίς της και κατάφερε να βρει λύσεις στα break points της αντιπάλου της.

Από την άλλη, η Τζασμίν Παολίνι μπόρεσε να κρατήσει όλα της τα σερβίς χωρίς να απειληθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σετ να κριθεί στο tie-break. Η εκκίνηση της Παολίνι ήταν εκπληκτική, καθώς έκανε 6-0 σερί. Η παίκτρια του Τόμι Χιλ κατάφερε να σταματήσει το σερί της και τη στιγμή που η Ιταλίδα βρήκε έξι set points μείωσε σε 6-5.

Όμως ένα διπλό λάθος της κόστισε ένα σημαντικό πόντο για να διαμορφωθεί το 7-5 στο tie-break και η Παολίνι με 7-6(5) να κλείσει το σετ και να πανηγυρίσει τη νίκη.