Ο Κρις Κόουλμαν θα αποφασίσει την αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για το ματς με τον Παναιτωλικό ανήμερα του αγώνα (22/11, 19:30).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη (22/11, 19:30), για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Όπως συνηθίζει ο Κρις Κόουλμαν στα παιχνίδια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Ο Ουαλός τεχνικός των Αρκάδων θα πάρει τις τελικές επιλογές του για την 23αδα λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι δεν έχουν κάποιο τιμωρημένο, με τον Ντάνι Φερνάντεθ να επιστρέφει στη διάθεση του Κρις Κόουλμαν, μετά την εξέτιση της ποινής του στο ματς με τον Άρη.

Από εκεί και πέρα φαντάζει δύσκολο να είναι διαθέσιμος ο Νικολάι Άλχο, ο οποίος έχασε τα ματς της Φινλανδίας, λόγω τραυματισμού, ενώ μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος ο Χουλιάν Τσίκο, ο οποίος έμεινε εκτός από το τελευταίο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδη», λόγω ενοχλήσεων στην προθέρμανση.