Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την επικράτησή του επί του Φάμπιαν Μαροζάν, βρίσκεται στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Μπενζαμίν Μπονζί για ένα εισιτήριο στη φάση των "16" της διοργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα είναι προγραμματισμένη χρονικά τρίτη στο τρίτο court του θεσμού. Θα προηγηθούν τα ματς για το ταμπλό γυναικών Αλεξαντρόβα - Ζουάν και Κιρστέα - Γουάν.

Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβίς αναμένεται περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 6. Μπένζαμιν Μπόνζι και Στέφανος Τσιτσιπάς έχουν βρεθεί τρεις φορές στο παρελθόν με τον Έλληνα να ισάριθμες νίκες έναντι του Γάλλου.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (11/8)

Η ευκαιρία του Στέφανου Τσιτσιπά να φτάσει έως τα προημιτελικά

Το μονοπάτι του 27χρονου τενίστα είχε ονόματα όπως οι Λορέντσο Μουζέτι και Κάσπερ Ρουντ πριν τα προημιτελικά του αμερικανικού θεσμού. Τους παραπάνω όμως δεν υπάρχει περίπτωση να τους αντιμετωπίσει. Κι αυτό γιατί αμφότεροι ηττήθηκαν στην πρεμιέρα τους.

Ο Ιταλός, ο οποίος ήταν πιθανό ν’ αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση, έχασε από τον Μπένζαμιν Μπόνζι με 5-7, 6-4, 7-6(4). Τον Γάλλο θα βρει απέναντί του ο Τσιτσιπάς, για ένα εισιτήριο στη φάση των “16” του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Πριν την 8άδα ο Έλληνας τενίστας ήταν πολύ πιθανό, βάσει κλήρωσης, να βρεθεί απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ. Βέβαια, ο Νορβηγός έχασε από τον Αρτούρ Ρίντερκνες με 6-7(5), 6-4, 6-2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο Νο.29 του κόσμου να βρεθεί απέναντι σε υποδεέστερους αντιπάλους, από αυτούς που αναμενόταν αρχικά.