Η Ελίνα Σβιτολίνα αποκάλυψε την ακραία λεκτική κακοποίηση που δέχθηκε μέσω διαδικτύου από εξοργισμένους παίκτες στοιχήματος, μετά την ήττα της από τη Ναόμι Οσάκα, στα προημιτελικά του τουρνουά στο Μόντρεαλ.

Η Ελίνα Σβιτολίνα το βράδυ της Τρίτης (5/8) ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης screenshots από μηνύματα μίσους που της στάλθηκαν, συμπεριλαμβανομένων απειλών κατά της ζωής της και σχολίων που πανηγύριζαν για τη δολοφονία Ουκρανών από τη Ρωσία.

Το... κύμα στοχευμένης επίθεσης δεν περιορίστηκε μόνο στην ίδια, καθώς ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί στράφηκαν και προς τον σύζυγό της, Γκαέλ Μονφίς.

«Σε όλους εσάς τους παίκτες του στοιχήματος: είμαι μητέρα και αθλήτρια. Ο τρόπος που μιλάτε σε γυναίκες – σε μητέρες – είναι ΝΤΡΟΠΗ. Αν οι δικές σας μανάδες διάβαζαν αυτά τα μηνύματα, θα ντρέπονταν για εσάς», έγραψε η Ουκρανή τενίστρια στην ανάρτησή της στο Instagram.

