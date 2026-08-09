Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι για Ρόδρι, με τον Ισπανό να προβάρει τη φανέλα των Μπλαουγκράνα.

Στη Μπαρτσελόνα έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόδρι, ο οποίος έχει ανάψει εδώ και μέρες το πράσινο φως στους Καταλανούς για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι. Και μπορεί η πρώτη πρόταση των Μπλαουγκράνα περί των 45 εκατομμυρίων ευρώ να έπεσε στο κενό, όμως δεν πετούν λευκή πετσέτα.

Σύμφωνα μάλιστα με τη «Mundo Deportivo», οι δυο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά σε οριστική συμφωνία για τον Ισπανό χαφ, σε ένα deal που θα κυμανθεί κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα υπάρξουν και μπόνους που θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το ποσό. Το καταλανικό Μέσο συμπληρώνει πως απομένει μονάχα να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, προκειμένου η Μπαρτσελόνα να προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις.

Ούτως ή άλλως στη Βαρκελώνη είχαν απόλυτη πίστη πως το deal θα σφραγιζόταν ακόμα και μετά το πρώτο «άκυρο» από τη Σίτι, μιας και ο Ρόδρι τους έχει ξεκαθαρίσει πως δεν είχε στο μυαλό του κανέναν άλλον προορισμό. Και με δεδομένο πως βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, οι Citizens δεν είχαν γερό διαπραγματευτικό χαρτί.

Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα στην τελική ευθεία των συζητήσεων, ο Ρόδρι θα ντυθεί σύντομα στα Μπλαουγκράνα και θα επιστρέψει στη La Liga ύστερα από επτά χρόνια, όταν είχε αποχωρήσει για την Premier League το 2019 ως παίκτης τότε της Ατλέτικο.