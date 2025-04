Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποιώντας μια σχεδόν αλάνθαστη εμφάνιση, νίκησε την Τζασμίν Παολίνι με το επιβλητικό 6-2, 6-1 και συνεχίζει την πορεία της στο Masters της Μαδρίτης.

Η Μαρία Σάκκαρη απλά ήταν εκπληκτική, χωρίς να δώσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Τζάσμιν Παολίνι έφθασε στο εντυπωσιακό 6-2, 6-1 επί της Ιταλίδας, για την πρόκρισή της στη φάση των «16» στο Masters της Μαδρίτης.

Η 30χρονη Ελληνίδα, στο πρώτο της τουρνουά στη επανέναρξη της συνεργασίας της με τον Τομ Χιλ, δείχνει άλλη παίκτρια.

Ισοφάρισε την περσινή της επίδοση στη Μαδρίτη και το βράδυ της Κυριακής (27/4) θα μάθει την επόμενη αντίπαλό της από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και την Ελίνα Σβιτολίνα, για μια θέση στα προημιτελικά.

H Σάκκαρη επιστρέφει σε 4ο γύρο σε WTA 1000, μετά το περσινό Internazionali BNL d'Italia της Ρώμης. Με την ψυχολογία στα ύψη η Σάκκαρη έπαιξε με ηρεμία, τελείωσε τον αγώνα με 27 winners, έξι άσους και συνολικούς πόντους στους 70-43, απέναντι στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης, φθάνοντας στη 10η νίκη της μέσα στη χρονιά, που μέχρι τώρα ήταν φτωχή, όμως είναι σαν να ξεκινά από την ισπανική πρωτεύουσα.

