Στο 74ο λεπτό του Παναθηναϊκός - Κηφισιά ο Θεοδωρίδης εκμεταλλεύτηκε λάθος του Φαν Ντρόγκελεν και ισοφάρισε σε 1-1.

Όπως και στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο η Κηφισιά έμεινε πίσω στο σκορ και ισοφάρισε, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Στο 74' ο Αντόνισε έβγαλε την μπαλιά, ο Θεοδωρίδης κοντρόλαρε με το στήθος, πίεσε τον Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος έκανε... τσαφ και ο νεαρός φορ πλάσαρε για το 1-1.

Το γκολ του Θεδοωρίδη