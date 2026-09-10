Ο Ταμπόρδα στο 71' είχε διπλό δοκάρι στην ίδια φάση.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχασε στο 71' την ευκαιρία της χρονιάς. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε διπλό δοκάρι στην ίδια φάση!

Σε σέντρα του Καλάμπρια, το σουτ Ταμπόρδα κατέληξε στο οριζόντιο κι έσκασε λίγο μέσα από τη γραμμή. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε ξανά στον Ταμπόρδα, ο οποίος έστειλε και πάλι τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο παίκτης του τριφυλλιού ζήτησε γκολ κι ότι πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Στο VAR εξετάστηκε η φάση από τους Παπαδόπουλο και Μέγα και κρίθηκε ότι η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή.

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