Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Ο Ταμπόρδα έχασε την ευκαιρία της χρονιάς
Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχασε στο 71' την ευκαιρία της χρονιάς. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε διπλό δοκάρι στην ίδια φάση!
Σε σέντρα του Καλάμπρια, το σουτ Ταμπόρδα κατέληξε στο οριζόντιο κι έσκασε λίγο μέσα από τη γραμμή. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε ξανά στον Ταμπόρδα, ο οποίος έστειλε και πάλι τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Ο παίκτης του τριφυλλιού ζήτησε γκολ κι ότι πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Στο VAR εξετάστηκε η φάση από τους Παπαδόπουλο και Μέγα και κρίθηκε ότι η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή.
Δείτε τη φάση
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