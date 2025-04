Η Τζέσικα Πεγκούλα έφτασε στη νίκη στον τελικό του τουρνουά στο Τσάρλεστον και με σκορ 6-3, 7-5 επί της Σοφία Κένιν κατέκτησε τον τίτλο στο αμερικανικό τουρνουά.

Τον δεύτερο της τίτλο στην τρέχουσα σεζόν κατέκτησε η Τζέσικα Πεγκούλα, επικρατώντας με 6-3, 7-5 της Σοφία Κένιν στον τελικό του τουρνουά στο Τσάρλεστον και κλείνοντας παράλληλα μία εξαιρετική εβδομάδα στην πατρίδα της.

Η Αμερικανίδα τενίστρια στη δεύτερη σερί της συμμετοχή σε τελικό έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, πραγματοποιώντας ένα ματς με σκαμπανεβάσματα και ένα εκπληκτικό φινάλε από την ίδια. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο σετ κυριάρχησε και πήρε το προβάδισμα με 6-3, ενώ στο δεύτερο σετ έκανε εκπληκτικό comeback σώζοντας τρία set points της Κένιν, ούσα πίσω στο σκορ με 5-1.

Αγωνιστικά στο πρώτο σετ η Πεγκούλα ξεκίνησε με break (1-0), όμως λίγα games αργότερα το έχασε από την συμπατριώτισσά της (3-3). Βέβαια, αυτό δεν εμπόδισε την Νο.1 του ταμπλό να κάνει σερί 3-0 games και να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου σετ με σκορ 6-3.

Στο δεύτερο σετ, η Σοφία Κένιν ήταν με την πλάτη στον τοίχο και προσπάθησε να βγάλει αντίδραση. Η Πεγκούλα από τη μεριά της δεν συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, γεγονός που επέτρεψε στην Νο.44 του κόσμου να πετύχει δύο breaks που την έφεραν να προηγείται με 5-1 και να σερβίρει για την κατάκτηση του σετ.

Σε εκείνο το σημείο, η Πεγκούλα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και σώζοντας τρία set points ξεκίνησε τη μεγάλη ανατροπή. Με το σκορ στο 5-2, η 31χρονη Αμερικανίδα έκανε το 5-0 σερί και με 7-5 κατέκτησε το σετ και έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου.

