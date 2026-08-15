Η σχέση μεταξύ Χουλιάν Άλβαρες και Ατλέτικο Μαδρίτης έχει «ραγίσει» για τα καλά, με τον Αργεντίνο να πιέζει για να μετακινηθεί στην Μπαρτσελόνα.

Το μεταγραφικό σίριαλ αυτού του καλοκαιριού (2026) είναι δίχως καμία αμφιβολία εκείνο του Χουλιάν Άλβαρες, που επιθυμεί διακαώς να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντίνος στράικερ έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Καταλανούς εδώ και περίπου δυο μήνες, ωστόσο η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνείται πεισματικά να τον παραχωρήσει, ειδικά στους πρωταθλητές Ισπανίας. Ο 26χρονος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας, έμεινε όμως εκτός αποστολής από το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας.

Η κατάσταση στο εσωτερικό των «Ροχιμπλάνκος» φαίνεται πως μυρίζει... μπαρούτι, καθώς ο Άλβαρες νίωθει, βάσει των ισπανικών ΜΜΕ, προδομένος από τη στάση των ανθρώπων του κλαμπ. Μάλιστα, του έχει ζητηθεί να δηλώσει δημόσια «συγνώμη» για τη στάση του (σσ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ ανέφερε πως θέλει να αποχωρήσει), κάτι που προς ώρας δεν έχει συμβεί.

Πλέον και όπως εξηγεί η Sport, η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει ζητήσει συνάντηση με τη διοίκηση, προκειμένου να λυθεί η όλη κατάσταση και να του επιτραπεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάρτσα.