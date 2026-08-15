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Σάββατο 15 Αυγούστου σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Αρχικά στις 9:30 (ΕΡΤ1) συνεχίζεται κανονικά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ακόμη, ανήμερα της γιορτής της η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την Καμίλα Ρακχίμοβα (22:30, Nova Sports 6) στο πλαίσιο του 2ου γύρου του WTA στο Σινσινάτι.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η δράση ξεκινάει στις 14:00 (Nova Sports 6) με την Χέρτα Βερολίνου να αναμετριέται με τη Χάιντεχαϊμ. Αργότερα στις 14:30 (Cosmote Sport 3) η Νοτς Κάουντι θα αντιμετωπίσει τη Λέστερ και στις 17:00 (Cosmote Sport 2) η Μίντλεσμπρο τη Λίνκολν Σίτι.

Στις 19:30 (Cosmote Sport 3) η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Μπέρμιγχαμ και στις 19:45 (Cosmote Sport 1) η Νταντί Γιουνάιτεντ με τη Σέλτικ. Ακόμη, στις 21:05 η Αϊντχόφεν θα αναμετρηθεί στην έδρα της Εξέλσιορ (Nova Sports Prime) και η Πόρτο στης Ρίο Άβε (22:30, Cosmote Sport 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας