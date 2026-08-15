Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ρίο Άβε - Πόρτο και η «μάχη» της Σάκκαρη στο Σινσινάτι
Σάββατο 15 Αυγούστου σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Αρχικά στις 9:30 (ΕΡΤ1) συνεχίζεται κανονικά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ακόμη, ανήμερα της γιορτής της η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την Καμίλα Ρακχίμοβα (22:30, Nova Sports 6) στο πλαίσιο του 2ου γύρου του WTA στο Σινσινάτι.
Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η δράση ξεκινάει στις 14:00 (Nova Sports 6) με την Χέρτα Βερολίνου να αναμετριέται με τη Χάιντεχαϊμ. Αργότερα στις 14:30 (Cosmote Sport 3) η Νοτς Κάουντι θα αντιμετωπίσει τη Λέστερ και στις 17:00 (Cosmote Sport 2) η Μίντλεσμπρο τη Λίνκολν Σίτι.
Στις 19:30 (Cosmote Sport 3) η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Μπέρμιγχαμ και στις 19:45 (Cosmote Sport 1) η Νταντί Γιουνάιτεντ με τη Σέλτικ. Ακόμη, στις 21:05 η Αϊντχόφεν θα αναμετρηθεί στην έδρα της Εξέλσιορ (Nova Sports Prime) και η Πόρτο στης Ρίο Άβε (22:30, Cosmote Sport 2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (09:30, ΕΡΤ1)
- Χέρτα - Χάιντεχαϊμ (14:00, Nova Sports 3)
- Νοτς Κάουντι - Λέστερ (14:30, Cosmote Sport 3)
- Μίντλεσμπρο - Λίνκολν Σίτι (17:00, Cosmote Sport 2)
- Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Μπέρμιγχαμ (19:30, Cosmote Sport 3)
- Νταντί Γιουνάιτεντ - Σέλτικ (19:45, Cosmote Sport 1)
- Εξέλσιορ - Αϊντχόφεν (21:05, Nova Sports Prime)
- Ρίο Άβε - Πόρτο (22:30, Cosmote Sport 2)
- Καμίλα Ρακχίμοβα - Μαρία Σάκκαρη (22:30, Nova Sports 6)
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