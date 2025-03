Οπως και πριν από 12 ημέρες στο Indian Wells, έτσι και τώρα στο Miami Open, η Μαρία Σάκκαρη γνωρίζει την ήττα από την Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ, ένα αποτέλεσμα που φέρνει νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Μαρία Σάκκαρη σε διάστημα 12 ημερών γνώρισε και πάλι την ήττα από την Κόκο Γκοφ, αυτή τη φορά με 6-2, 6-4 αποχαιρετώντας από τον 3ο γύρο το Miami Open.

Mια ήττα που αυτόματα φέρνει και τη νέα πτώση για την Ελληνίδα παίκτρια στην παγκόσμια κατάταξη, με τη Σάκκαρη πλέον να βρίσκεται στο Νο.63.

Η Μαρία Σάκκαρη στο Indian Wells και στο Miami Open είχε να υπερασπιστεί πολλούς βαθμούς, καθώς πέρυσι ήταν φιναλίστ στο 1ο και έφθασε στα προημιτελικά στο 2ο, αντίστοιχα. Δεν τα κατάφερε, με τις δύο ήττες από τον Γκοφ στον 3ο γύρο να φέρνουν την πτώση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Γκοφ με άνεση το 1-0

Με τις παίκτριες να διατηρούν το σερβίς τους η Γκοφ προηγήθηκε με 2-1 και στο 4ο game πέτυχε τον στόχο της, break στη 2η ευκαιρία για το 3-1.

Αυτό αποτέλεσε τη βάση για την 21χρονη Αμερικανίδα να ελέγξει το σετ στη συνέχειά του, χωρίς να κινδυνεύσει στα δικά της service game προηγήθηκε με 5-2 και με νέο break στο 6ο game το κατέκτησε με 6-2 σε 31 λεπτά.

