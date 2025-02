H Ανισίμοβα στον τελικό στην Ντόχα, επιστροφή για τη Σάκκαρη στο Νο.29

Η Αμάντα Ανισίμοβα νικώντας την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 2-0 σετ και θα διεκδικήσει από τη Γιελένα Οσταπένκο τον τίτλο στο Qatar Open στην Ντόχα.

Η Αμάντα Ανισίμοβα είναι αυτή που σταμάτησε την τρομερή πορεία της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα στην Ντόχα, με την 23χρονη Αμερικανίδα να επικρατεί με 6-3, 6-3 και να προκρίνεται στον τελικό, όπου το Σάββατο (15/2) θα αντιμετωπίσει τη Γιελένα Οσταπένκο, που με τη σειρά της νωρίτερα είχε αποκλείσει την κάτοχο των τριών τελευταίων τίτλων, Ίγκα Σβιόντεκ.

Η Αλεξαντρόβα γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά το Australian Open, προερχόμενη από τον τίτλο στο Λιντζ και τις νίκες επί της Σαμπαλένκα και Πεγκούλα στην Ντόχα.

Η Ανισίμοβα θα παίξει στο 2ο τελικό σε 1000 WTA της καριέρας της, μετά το Τορόντο πέρυσι και θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο της καριέρας της μετά αυτούς στην Μπογκοντά το 2019 και στη Μελβούρνη το 2022.

