Το CAS δεν δικαίωσε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού αναφορικά με τα πρόστιμα για τη χρήση ομοφοβικών συνθημάτων.

Λίγες ημέρες πριν τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα συνδιοργανώσει το Μεξικό μαζί με ΗΠΑ και Καναδά, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του πρώτου είδε να πέφτουν στο κενό οι προσφυγές που είχε κάνει για τα πρόστιμα που της είχαν επιβληθεί από τη FIFA για τη χρήση ομοφοβικών συνθημάτων από τους Μεξικανούς οπαδούς σε φιλικά ματς με Βολιβία, Ουρουγουάη και Βραζιλία το καλοκαίρι του 2024. Η FMF θα κληθεί όπως και να 'χει να καταβάλει για ξεχωριστά πρόστιμα 60.000 και 80.000 ελβετικά φράγκα, με το CAS να αποδέχεται μόνο την απόσυρση της ποινής για μερικό κλείσιμο (15%) των κερκίδων.

Αναλυτικά παρακάτω όσα αναφέρει η απόφαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου:

Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) εξέδωσε απόφαση για δύο προσφυγές της Mexican Football Federation (FMF) κατά της FIFA, οι οποίες αφορούσαν κυρώσεις για τη χρήση ομοφοβικού συνθήματος από Μεξικανούς φιλάθλους.

Το CAS αποφάσισε ότι η FMF πρέπει να καταβάλει ξεχωριστά πρόστιμα ύψους 60.000 ελβετικών φράγκων (CHF) και 80.000 ελβετικών φράγκων (CHF).

Ωστόσο, μία από τις προσφυγές έγινε εν μέρει δεκτή και ακυρώθηκε η ποινή μερικού κλεισίματος του 15% των θέσεων του γηπέδου στον επόμενο αγώνα επιπέδου Α της FIFA.

Κατά τη διάρκεια τριών φιλικών αγώνων το καλοκαίρι του 2024 (Μεξικό-Βολιβία, Μεξικό-Ουρουγουάη και Μεξικό-Βραζιλία), το σύστημα παρακολούθησης κατά των διακρίσεων της FIFA κατέγραψε τη χρήση ομοφοβικού συνθήματος από Μεξικανούς φιλάθλους. Δύο από αυτούς τους αγώνες διακόπηκαν προσωρινά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκρινε την FMF υπεύθυνη για τη συμπεριφορά των φιλάθλων και επέβαλε πρόστιμο 60.000 CHF, καθώς και μερικό κλείσιμο του 15% του γηπέδου στον επόμενο αγώνα της FIFA. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε αργότερα από την Επιτροπή Εφέσεων της FIFA.

Παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν και σε φιλικό αγώνα τον Οκτώβριο του 2024 μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε σε ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία. Τον Νοέμβριο του 2024, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε στην FMF πρόστιμο 80.000 CHF, απόφαση που επίσης επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Η FMF κατέθεσε δύο ξεχωριστές προσφυγές στο CAS τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2025, αμφισβητώντας τις αποφάσεις της FIFA. Υποστήριξε ότι από το 2015 εφαρμόζει μέτρα εκπαίδευσης, πρόληψης και εξάλειψης του συγκεκριμένου συνθήματος, ενώ τόνισε ότι οι κυρώσεις της FIFA δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην αλλαγή της συμπεριφοράς των φιλάθλων.

Η ομοσπονδία χαρακτήρισε τα περιστατικά ως «σύντομα και μεμονωμένα» και ζήτησε είτε την ακύρωση των κυρώσεων είτε την αντικατάστασή τους από ένα κοινό σχέδιο δράσης με τη FIFA αντί των «αυτόματων και δυσανάλογων» ποινών.

Κοινή επιτροπή του CAS ορίστηκε για τις δύο υποθέσεις και πραγματοποίησε ακροαματική διαδικασία στο Miami στις 3 Μαρτίου 2026.

Μετά την εξέταση των επιχειρημάτων, των αποδεικτικών στοιχείων και του οπτικοακουστικού υλικού των αγώνων, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η συμπεριφορά των φιλάθλων ήταν συλλογική και εκτεταμένη και όχι ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Το CAS αναγνώρισε ότι η FMF έχει επενδύσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους και προσπάθειες για την εξάλειψη του συνθήματος. Παρ’ όλα αυτά, έκρινε ότι η απαγορευμένη συμπεριφορά εξακολουθεί να υφίσταται και ότι τα προληπτικά μέτρα δεν αρκούν νομικά για να απαλλάξουν την ομοσπονδία από την ευθύνη της.

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο έκρινε ότι τα χρηματικά πρόστιμα ήταν οι κατάλληλες και αναλογικές κυρώσεις για τα πειθαρχικά παραπτώματα.

Η προσφυγή που αφορούσε τον αγώνα Μεξικό-ΗΠΑ του Οκτωβρίου 2024 απορρίφθηκε.

Η προσφυγή που αφορούσε τα περιστατικά του καλοκαιριού του 2024 έγινε εν μέρει δεκτή και η ποινή του μερικού κλεισίματος του γηπέδου ακυρώθηκε.

Η επιτροπή του CAS έκρινε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εφάρμοσε αδικαιολόγητα διαφορετικά κριτήρια σε υποθέσεις με ουσιαστικά πανομοιότυπα πραγματικά περιστατικά.

Το παρόν αποτελεί ανεπίσημη περίληψη για δημοσιογραφική χρήση. Εκτός εάν τα εμπλεκόμενα μέρη ζητήσουν εμπιστευτικότητα, οι πλήρεις αποφάσεις του CAS με το σκεπτικό τους θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του δικαστηρίου. Για νομικούς σκοπούς, δεσμευτικό είναι αποκλειστικά το κείμενο των γραπτών αποφάσεων.