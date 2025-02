Η Ίγκα Σβιόντεκ τα θαλασσώνει πάντα με αντίπαλο τη Γιελένα Οσταπένκο, με τη Λετονή να επικρατεί με 2-0 σετ στον ημιτελικό του Qatar Open της Ντόχα και να φθάνει στο 5-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η Ίγκα Σβιόντεκ απέναντι στη Γιελένα Οσταπένκο, μπλοκάρει, τα κάνει μαντάρα. Όπως συνέβη και στον πρώτο ημιτελικό στο Qatar Open της Ντόχα, με την Οσταπένκο να επικρατεί με 6-3, 6-1 και να προκρίνεται στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Αμάντα Ανισίμοβα ή Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Για τη Σβιόντεκ ο δρόμος προς τον 4ο διαδοχικό τίτλο στην Ντόχα σταμάτησε απέναντι στην παίκτρια που δεν έχει νικήσει ποτέ στην καριέρα της. Αυτή ήταν η 5η νίκη για την Οσταπένκο σε ισάριθμα παιχνίδια που έχουν δώσει, με την 27χρονη παίκτρια από τη Λετονία να έχει πάντα τον τρόπο της απέναντι στη Σβιόντεκ, σταματώντας τένα σερί 15 νικών της στην Ντόχα.

LIGHTS OUT PERFORMANCE 🎬👏@JelenaOstapenk8 will fight for the title in Doha after defeating defending champion and No. 2 seed Swiatek 6-3, 6-1. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/zRUg7Ngovu