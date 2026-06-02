Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα με 9-7 από τη Βουλιαγμένη κι επέστρεψε στον θρόνο του στη Water Polo League γυναικών.

Πριν από ένα χρόνο οι «ερυθρόλευκες» έβλεπαν η κυριαρχία τους να σταματά στο κολυμβητήριο του Λαιμού, όμως επέστρεψαν δριμύτερες στη Βουλιαγμένη, επικράτησαν με 9-7 και με 3-1 νίκες ανέβηκαν ξανά στον θρόνο τους στη Water Polo League γυναικών.

Πλέον στις τάξει της ομάδας στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη εβδομάδα, εκεί ακολουθεί ο μεγαλύτερος των στόχων, η κατάκτηση και της Ευρώπης στο Final 4 του Champions League στη Μάλτα (10 και 12 Ιουνίου).

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις εντός έδρας υποχρεώσεις του με το τρία στα τρία (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδας, Σούπερ Καπ) και μόλις μία ήττα, από τη Βουλιαγμένη στον 2ο αγώνα της σειράς των τελικών.