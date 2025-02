Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε το εμπόδιο της Έλενα-Γκαμπριέλα Ρούσε, με τη Ρουμάνα να αποχωρεί στο 3ο σετ και να προκρίνεται στη φάση των «32» στο Qatar Open στην Ντόχα, όπου θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σβιόντεκ

Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε επιτυχημένα την προσπάθειά της στο 1000άρι WTA τουρνουά στην Ντόχα, νίκησε την Έλενα-Γκαμπριέλα Ρούσε με 4-6, 6-3, 4-0 και προκρίθηκε στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σβιόντεκ.

Η Ρουμάνα στο 5ο game του 3ου σετ υποχρεώθηκε να αποχωρήσει εξ αιτίας ενοχλήσεων στη μέση, με το σκορ να είναι στο 4-0 υπέρ της Σάκκαρη.

Απέναντι στην 27χρονη Ρουμάνα, που αντιμετώπισε για πρώτη φορά ύστερα από 10 χρόνια, η Σάκκαρη δεν είχε σταθερή απόδοση στο 1ο σετ, χάνοντας πλεονέκτημα με 3-1. Στο 2ο ξεκίνησε εντυπωσιακά και πάνω στο 4-0 «έχτισε» την ισοφάριση, ενώ στο 3ο σετ μετά το γρήγορο προβάδισμα και το 4-0, είδε τη Ρουμάνα να αδυνατεί να συνεχίσει.



Maria Sakkari is through to the next round as Ruse retires due to injury.



Final Score: 4-6, 6-3, 4-0 RET. pic.twitter.com/G892GGSVtA February 9, 2025

Σκαμπανεβάσματα και 0-1

Η Σάκκαρη αμέσως βρέθηκε αντιμέτωπη με τριπλό break point και στην 3η ευκαιρία και τη λάθος επιστροφή της η Ρούσε έφθασε στο break (1-0). Η Ρουμάνα στο πρώτο δικό της service game προηγήθηκε με 30-0, όμως η Σάκκαρη βρέθηκε στο 30-40 και στο αβαντάζ και μετά το λάθος της Ρούσε πήρε πίσω το break (1-1) και με love game προσπέρασε με 2-1.

Μετά το διπλό λάθος της Ρούσε η Σάκκαρη βρέθηκε με νέο break point, και με forehand winner το πέτυχε, ξεφεύγοντας με 3-1. Όμως στο 5ο game η Ρούσε με υπέροχη επιστροφή στο σερβίς της Σάκκαρη, βρήκετη δική της ευκαιρία για break, το πέτυχε μειώνοντας σε 3-2 και κρατώντας για πρώτη φορά το σερβίς της η Ρουμάνα ισοφάρισε σε 3-3.

O χορός των break συνεχίστηκε, η Σάκκαρη βρήκε τις λύσεις στο 0-40, όμως με διπλό λάθος από την Ελληνίδα, η Ρούσε βρήκε 2ο αβαντάζ στο game και με το 3ο break προσπέρασε με 4-3 και διατηρώντας το σερβίς της πήγε στο 5-3.

Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-4, με τη Ρούσε να σερβίρει για την κατάκτηση του σετ, με διπλό λάθος πέταξε στο καλάθι των αχρήστων το 1ο set point, όμως στη 2η περίπτωση η Σάκκαρη υπέπεσε σε λάθος και η Ρουμάνα έφθασε στο 6-4.

Ruse rising to the occasion 🙆‍♀️



On Centre Court @Gabriela_Ruse secures the first set 6-4 over Sakkari!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/eZmOb81J3T February 9, 2025

Εντωπωσιακή αντίδραση και 1-1

Η Σάκκαρη ξεκίνησε εντυπωσικά το 2ο σετ, με δύο στη σειρά love games έκανε το 2-0 και με επιμέρους πόντους 12-1, έφθασε στο 3-0. Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, προβάδισμα 0-40 και νέο break για το 4-0 και με τους πόντους στο σετ να είναι στο 16-2.

H Ρουμάνα στη 2η ευκαιρία για break κατέκτησε το επόμενο game για το 4-1, μειώνοντας ακόμα περισσότερο (4-2). Aπείλησε με νέο break (30-40), όμως η Σάκκαρη βγήκε από τη δύσκολη θέση, ξεφεύγοντας με 5-2 και στο 9ο game σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ. Η Ρούσε πήγε να κάνει τη ζημιά στο 30-40, όμως η Σάκκαρη έφθασε στο set point, κλείνοντας τo game και μαζί το σετ με 6-3.

The distance we go ⏩@mariasakkari levels the playing field by taking the second set 6-3!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/qtGOgjEtfT February 9, 2025

Προβάδισμα 4-0 και πρόκριση

Παρόμοια εκκίνηση είχε η Σάκκαρη και στο 3ο σετ, με το 5o break και διατηρώντας το δικό της σερβίς, έφθασε πολύ γρήγορα στο 2-0 και με το 6ο διπλό λάθος από τη Ρούσε στο 30-40, ξέφυγε με 3-0.

Σε εκείνο το σημείο η Ρουμάνα ζήτησε ιατριακό τάιμ άουτ, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση, επέστρεψε στο κορτ έπειτα από πέντε περίπου λεπτά, με τη Σάκκαρη να φθάνει άνετα στο 4-0.

Στο επόμενο game όταν η Ρούσε βρέθηκε στο 30-40, αποφάσισε να μη συνεχίσει την προσπάθειά της, με τη Σάκκαρη να «σφραγίζει» έστω κι έτσι την άξια πρόκριση.